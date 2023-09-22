Gerçek Squid Game: The Challenge İlk Fragmanı Yayınlandı!

Netflix'in gerçek Squid Game yarışması olan Squid Game: The Challenge'in ilk fragmanı ve detayları paylaşıldı. Yarışma, dizideki gibi oyunları gerçek hayatta oynayacak olan yarışmacıların mücadelesini konu alacak.

Şaka değil. Squid Game dizisini izledikten sonra aklınızda muhtemelen "keşke bende katılsam belki kazanırdım" sorusu gelmiştir. Hatta muhtemelen dizinin yayınlanması ve trend oluşunun ardından YouTuber Mr. Beast'in kanalında yaptığı neredeyse gerçek sayılabilecek Squid Game videosunu da izlemişsinizdir. Fakat Netflix çok daha farklı bir şey yaptı. İşte gerçek yarışm Squid Game: The Challange ilk fragmanı ve detayları…

Gerçek Squid Game! Neyseki kimse ölmüyor!

Geçtiğimiz aylarda Netflix'in böyle bir proje üzerinde çalıştığının haberini yapmıştık. Hatta birçok okuyucumuz yorumlarda "böyle bir yarışma yapılmaz" gibi ifadelere yer vermişti. Bugün Netflix'in YouTube kanalından paylaşılan trailer ile yayın tarihi kesinleşti. İşte trailer videosu ve yarışmanın detayları…

Squid Game dizisini hatırlayanlar vardır. İstop oyununa benzer bir etabı bulunan dizide hayatı ekonomik sıkıntılar içerisinde olan 455 kişi ve 1 de oyunun sahibi olan yaşlı dedemiz vardı. Dizinin gerçek hayattaki yarışması ad 456 kişi arasında geçiyor ve muhtemelen benzer etaplara sahip olacak.

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Netflix'te yayınlanacak olan yarışma tıpkı dizi gibi 10 bölüm sürecek. Yarışmacılar kırmızı ışık yeşil ışıl, kurabiye, misket gibi dizide gördüğümüz oyunları gerçek hayatta oynayacak. Tabi kimse ölmeyecek sadece yarışmadan elenecek. Birinci olan kişiyse 4.56 milyon dolar para ödülünün sahibi olacak.

Squid Game: The Challenge ne zaman yayınlanacak?

Squid Game: The Challenge yayın tarihi 22 Kasım 2023 tarihinde yayınlanacak. Yani bugünden itibaren tam 2 ay var ve seri toplamda 10 bölümden oluşacak. Peki siz Squid Game: The Challenge hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın! Daha fazlası için ShiftDelete.Net YouTube kanalını ziyaret edebilirsiniz…