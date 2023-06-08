Eldivan'da 'Hayaller Gerçek Olsun' Resim Yarışması Sergisi Açıldı

Eldivan ilçesinde Şehit Üsteğmen Yılmaz Gülhan Ortaokulu tarafından düzenlenen 'Hayaller Gerçek Olsun' resim yarışması sergisi açıldı. Özel eğitim öğrencilerinin yaptığı resimlerin yer aldığı sergide dereceye girenlere ödülleri verildi.