EBYÜ Rektörü Kuyrukluyıldız, Refahiye'de öğrenci ve yüksekokul personeliyle buluştu

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Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Rektörü Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız, Refahiye ilçesinde temaslarda bulundu.

Kuyrukluyıldız, ilçe ziyareti kapsamında Refahiye Kaymakamı Mehmet Furkan Taşkıran'ı makamında ziyaret etti.

Görüşmede, üniversitenin ilçede yürüttüğü eğitim-öğretim faaliyetleri ve üniversite ile ilçe arasındaki iş birliği imkanları ele alındı.

Kaymakamlık ziyaretinin ardından Refahiye Meslek Yüksekokuluna geçen Kuyrukluyıldız, yüksekokul yönetimi ile akademik ve idari personelle bir araya geldi.

Yüksekokulda yürütülen çalışmalar ve mevcut imkanlar hakkında bilgi alan Kuyrukluyıldız, daha sonra öğrencilerle görüştü.

Öğrencilerin talep ve görüşlerini dinleyen Kuyrukluyıldız, eğitim süreçleri ve üniversite yaşamına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak öğrencilere başarı diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı