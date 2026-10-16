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Düzce Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğrencileri törenle beyaz önlük kuşandı

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Düzce Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğrencileri törenle beyaz önlük kuşandı
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Düzce Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nde düzenlenen törende öğrenciler beyaz önlüklerini giyerek mesleğe ilk adımı attı. Program, başarı dilekleri ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Düzce Üniversitesi Eczacılık Fakültesi tarafından düzenlenen Beyaz Önlük Giyme Töreni'nde öğrenciler, mesleki sorumluluğun önemli simgelerinden biri olan beyaz önlüklerini giyerek eczacılık mesleğine uzanan yolculuklarında anlamlı bir adım attı.

Öğrencilerin mesleki sorumluluk ve etik değerlere bağlılık yolculuğunda anlamlı bir başlangıcı temsil eden programda, eczacılık mesleğinin toplum sağlığındaki yeri, bilimsel araştırmaların önemi ve mesleki gelişim süreçleri ele alındı. Tıp Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen törene; Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ufuk Koca Çalışkan, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zehra Safi Öz, Düzce Eczacılar Odası Başkanı Yalçın Bakır, alanında önemli bilim insanları, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

"Beyaz önlük bilimin, güvenin ve mesleki sorumluluğun simgesidir"

Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ufuk Koca Çalışkan, fakültenin kuruluşundan bugüne kadar gerçekleştirdiği akademik ve bilimsel çalışmalara ilişkin bilgiler paylaştı. Fakültenin eğitim-öğretim faaliyetlerinin yanı sıra araştırma projeleri, akademik çalışmalar ve toplumsal katkı faaliyetleriyle gelişimini sürdürdüklerini ifade eden Çalışkan, fakültenin akademik altyapısını geliştirmeye ve nitelikli eczacılar yetiştirmeye yönelik çalışmalarına değindi.

Beyaz önlüğün tarihi gelişimi ve sağlık mesleklerindeki sembolik anlamı üzerinde de duran Dekan, eczacılığın yalnızca ilaç hazırlamak ve sunmaktan ibaret olmadığını, insan sağlığına ve topluma hizmet etme sorumluluğu taşıdığını belirterek öğrencilere mesleki yaşamlarında başarılar diledi.

İş birliğinin önemi vurgulandı

Düzce Eczacılar Odası Başkanı Yalçın Bakır, Eczacılık Fakültesi ile meslek odası arasında kuruluş sürecinden itibaren sürdürülen iş birliğinin önemine dikkat çekerek konuşmasına başladı. Meslek odalarının öğrenciler ile meslek mensupları arasında güçlü bir bağ kurulmasında önemli sorumluluklar üstlendiğini vurgulayan Bakır, öğrencilerin henüz eğitim süreçlerindeyken meslek camiasının bir parçası olduklarını ifade etti.

Konuşmaların ardından beyaz önlük giyme törenine geçildi. Eczacılık Fakültesi öğrencileri, protokol üyeleri ve akademisyenler tarafından kendilerine giydirilen beyaz önlüklerle mesleki yaşamlarına uzanan yolculuklarında önemli bir adım attı.

Program, geleceğin eczacılarına başarı dileklerinin iletilmesi ve günün anısına hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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