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BŞEÜ araştırması sanal gerçeklik gözlüğünün ağrı ve korkuyu azalttığını ortaya koydu

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BŞEÜ araştırması sanal gerçeklik gözlüğünün ağrı ve korkuyu azalttığını ortaya koydu
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BŞEÜ'deki uluslararası araştırmada sanal gerçeklik gözlüğünün kemik kırığı tedavisi gören çocukların ağrı ve korkusunu azalttığı ortaya konuldu. Ön kol kemiği kırığı nedeniyle ameliyatsız işlem uygulanan 6-12 yaşındaki 51 çocukta fizyolojik göstergelerde de olumlu sonuç alındı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde (BŞEÜ) yapılan uluslararası araştırmada, sanal gerçeklik gözlüğünün kemik kırığı tedavisi gören çocukların ağrı ve korkusunu azalttığı ortaya konuldu.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aslı Akdeniz Kudubeş'in, Dokuz Eylül Üniversitesi ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nden araştırmacılarla birlikte yürüttüğü çalışma, uluslararası bilimsel dergi Journal of Pediatric Nursing'in 2026 yılı sayısında yayımlandı.

51 çocuk üzerinde incelendi

Araştırma kapsamında, ön kol kemiği kırığı bulunan ve kemiklerinin ameliyatsız yöntemle yerine oturtulması işlemi uygulanacak 6-12 yaş arasındaki 51 çocuk incelendi. İşlem sırasında çocuklara sanal gerçeklik gözlüğü aracılığıyla yaş gruplarına uygun 360 derece videolar izletildi. Elde edilen sonuçlar, sanal gerçeklik uygulamasının çocukların ağrı ve korku düzeylerini anlamlı ölçüde azalttığını ortaya koydu. Araştırmada ayrıca kalp atım hızı ve kandaki oksijen düzeyi gibi fizyolojik göstergelerde de olumlu sonuçlar elde edildi.

"Sanal gerçeklik gözlüğü tedavi sürecini kolaylaştırabilir"

Araştırmanın önemine değinen Doç. Dr. Aslı Akdeniz Kudubeş, "Çocukların ağrılı tıbbi işlemler sırasında yaşadığı ağrı ve korkunun azaltılması, tedavi sürecinin daha rahat geçmesi açısından büyük önem taşıyor. Araştırmamız, sanal gerçeklik uygulamasının çocukların ağrı ve korkularını azaltmada etkili bir yöntem olabileceğini gösterdi. Sanal gerçeklik gözlüğü tedavi sürecini de kolaylaştırabilir. Bu tür teknoloji destekli uygulamaların çocuk odaklı sağlık hizmetlerinin geliştirilmesine katkı sağlayacağını düşünüyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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