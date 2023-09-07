Bayraklı Belediyesi ve AIESEC İngilizce Eğitim Kongresinde Gençlerle Buluştu

Bayraklı Belediyesi'nin AIESEC ile imzaladığı iş birliği protokolü çerçevesinde 30 genç, İngilizce Eğitim Kongresinde bir araya geldi. Gençlik projeleri değerlendirildi ve İngilizce eğitim alanında yapılması planlanan projelerle ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.

Bayraklı Belediyesi'nin AIESEC ile imzaladığı iş birliği protokolü çerçevesinde 30 genç, İngilizce Eğitim Kongresinde bir araya geldi. Bayraklı Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlikte İngilizce eğitim alanında yapılması planlanan projelerle ilgili fikir alışverişinde bulunuldu, gençlik projeleri değerlendirildi.

Bayraklı Belediyesi, gençlerin liderlik özelliklerini geliştirip dünya barışını sağlamaya yönelik çalışmalar yapan ve projeler üreten en eski gençlik organizasyonlarından olan AIESEC ile iş birliği yaptı. İmzalanan protokol çerçevesinde, gençlere yönelik birlikte projeler geliştirilmesi hedeflendi. Bu çerçevede belediyenin ev sahipliğinde düzenlenen İngilizce Eğitim Kongresinde gençler bir araya geldi. Etkinliğe, AIESEC İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Arda Kağan Karataş ve Kurumsal İlişkiler Koordinatörü Aykut Gönen öncülüğünde 30 genç katıldı. Bayraklı Belediyesi Osmangazi Hizmet Binası Salonunda gençlere yönelik yapılabilecek ve yapılması planlanan projeler masaya yatırıldı. İngilizce eğitim kongresinde, özellikle organizasyon olarak gençlerin yabancı dil eğitimleri konusunda desteklenmesi ve birer dünya vatandaşı olabilmeleri için önlerinin açılmasına yönelik çalışmalar yapılması kararlaştırıldı. Gönen, gençlere ve AIESEC'e desteklerinden dolayı Başkan Serdar Sandal'a teşekkür etti.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "İzmir'in kalbi Bayraklı'yı gençlerimizle birlikte yüceltiyoruz. Onların eğitimi, hayalleri, fikirleri bizim için çok önemli. Yarınlarımızı aydınlatacak gençlerimizi desteklemek öncelikli görevlerimizden biri ve biz her alanda geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi desteklemeye devam edeceğiz" dedi. - İZMİR