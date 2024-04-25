Üye Girişi
Haberler

15 yaşında koca delikanlı oldu! İşte filozof Atakan'ın son hali

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Felsefe üzerine okuduğu kitaplara ilişkin yorumlarıyla ilgi çeken Atakan Kayalar 10 yaşında gündeme gelmiş ve 'Filozof Atakan' olarak anılmıştı. Uzun süredir gündeme gelmeyen Filozof Atakan'ın yıllar sonra son görüntüsü ortaya çıktı.

5 ayda 250 felsefe kitabı okuyan ve açıklamalarıyla o dönem gündeme damga vuran Filozof Atakan, bir anda tüm Türkiye'nin konuştuğu bir isim haline gelmişti.

Konuşma üslubu, felsefeye merakı ve yaşının ilerisinde bilgisiyle dikkat çeken Filozof Atakan uzun süredir gözlerden uzaktaydı. Şimdilerde 15 yaşında olan Atakan Kayalar ortaya çıktı.

O dönem "Birden ünlenince üzerimde bir yorgunluk oldu. Ama bu yorgunluğu kısa sürede attım. Tanınmak da kötü bir şey değil. İyiydi, güzeldi..." diyen Filozof Atakan'ın son hali Türkiye gazetesinden Çağla Çağlar tarafından ortaya çıkarıldı.

İşte filozof Atakan'ın son hali;

15 yaşında koca delikanlı oldu! İşte filozof Atakan'ın son hali

15 yaşında koca delikanlı oldu! İşte filozof Atakan'ın son hali

Kaynak: Haberler.com / Eğitim

Atakan Kayalar Son Hali Eğitim Kültür Sanat Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Dilan Polat ve Banu Parlak davası ne oldu? Dilan Polat ile Banu Parlak duruşmasında karar belli oldu mu? Öğrencisine taciz iddiasıyla tutuklanan öğretmen kim? Olay ne, nerede oldu? Dilan Polat çıkıyor mu? Dilan Polat, Banu Parlak duruşmasında ağladı mı? Nilda Polat'a dokunmak istedi, eşinin elini tuttu... 22 Nisan hangi burç? 22 Nisan'da doğanlar hangi burç oluyor? 22 Nisan tarihi hangi burç olur? 25 Nisan 2024 Yemekteyiz yarışmacısı Ahmet Can kimdir? Ahmet Can Altıntaş kaç yaşında, nereli? Ahmet Can puan aldı? Çorlu tren kazasında kaç kişi öldü? Çorlu tren kazası ne zaman, kaç yılında oldu? Ehliyet alımında yeni bir karar! Kimler ehliyet alamayacak? Ehliyet alabilmenin şartları neler? 1 Mayıs resmi tatil mi? 1 Mayıs Çarşamba günü tam gün mü, yarım gün mü tatil olacak 2024? ADET GECİKMESİ NEDEN OLUR? Adet gecikmesinin en yaygın sebebi ne? Çorlu tren kazası duruşması ne zaman? Çorlu tren kazası davası ne oldu? 25 Nisan 2024 Yemekteyiz yarışmacısı Bilge Can kimdir? Bilge Can kaç yaşında, nereli? Bilge kaç puan aldı? Demet Akalın ve kiracı olayı ne? DEMET AKALIN kiracısı ile kriz mi yaşadı? Demet Akalın, evini ne kadara kiraladı, olay ne? Sevda Türküsev kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Sevda Türküsev kaç yaşında, nereli? Sevda Türküsev biyografisi! Kilis Belediyesi hangi parti? Kilis Belediye başkanı hangi partiden seçilmiştir? FAİZ ARTTI MI? Merkez Bankası Nisan ayı faiz kararı ne oldu?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title