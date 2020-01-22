EGEÇEM'den "Doğa Tarihine Yolculuk"

22.01.2020 16:53 | Son Güncelleme: 22.01.2020 16:53

Çocuklara rehberlik eden Müze Müdürü Prof. Dr. Tümel Tanju Kaya ve Biyoloji Bölümü Öğrencisi Ataberk Beyter, tarih öncesi fosiller gösterimi eşliğinde, jeolojik zamanlar hakkında bilgi verdi. Çocukların özellikle fil ve dinozor iskeletlerine yoğun ilgi göstermesi gözlerden kaçmadı.

Ege Üniversitesi Tabiat Tarihi Müzesinde 15 bin obje sergileniyor. Galeride çeşitli mineraller, kuvars, ametist; omurgasızlar; atlar, gergedanlar ve etçillere ait fosiller ve 67 milyon yıl önce Amerika'da yaşamış Tyrannosaurus Rex'in (kral dinozor) polyesterden yapılmış iskeleti de bulunuyor. Selçuk'ta 1950'li yıllarda avlanmış ve nesli tükenmekte olan tahnit edilmiş iki Anadolu panteri de yer alıyor. Gezinin ilk periyodunda çocuklara Türkiye fay haritası üzerinden Türkiye'nin deprem kuşakları içinde olduğu gösterilirken bir yandan da yoğunlaştırılmış zengin doğal taşların tarihsel süreci anlatımı ile çocukların merak ettiği konular hakkında bilgi verildi. Biyoloji bölümü öğrencisi Ataberk Beyter, balina iskeleti etrafında toplanan çocuklara balinaların beslenme alışkanlıkları ile ilgili verdiği bilgiler sırasında çocuklara sorduğu sorulardan doğru cevaplar alması, yüzlerde gülümsemelere neden oldu.

Müze Müdürü Prof. Dr. Tümel Tanju Kaya öğrencileri uğurlarken "Sizleri burada görmekten ve ilginizden dolayı çok mutluyum. Sizleri sık sık burada görüp, ilginizin daha ileri seviyelerde olmasını diliyorum" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler