Ege Üniversitesi dijital açık ders malzemesi geliştirecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Ege Üniversitesi dijital açık ders malzemesi geliştirecek

20.01.2021 11:13 | Son Güncelleme: 20.01.2021 11:18
Ege Üniversitesi dijital açık ders malzemesi geliştirecek

Ege Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezince (EGE-UZEM) hazırlanan "Ulusal Açık Ders Malzemeleri Üretimi ve Paylaşımı Projesi" kapsamında, standartları belirlenen derslerle ilgili dijital açık ders malzemesi geliştirilecek.

Ege Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezince (EGE-UZEM) hazırlanan "Ulusal Açık Ders Malzemeleri Üretimi ve Paylaşımı Projesi" kapsamında, standartları belirlenen derslerle ilgili dijital açık ders malzemesi geliştirilecek.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, yürütücülüğünü EGE-UZEM Müdürü Doç. Dr. Fırat Sarsar'ın yaptığı projede geliştirilecek ders malzemeleri Ulusal Açık Ders Malzemeleri Platformunda paylaşılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, 10 milyon lira bütçeli projenin Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığınca 2021 yılı yatırım programına alındığını belirtti.

İki yıl sürecek olan proje kapsamında hazırlanacak ders materyallerinin ülkedeki tüm yükseköğretim kurumlarına ve hayat boyu öğrenenlere açık olacağını vurgulayan Budak, projenin eğitim öğretimde dijital çağın beklentilerini karşılayacak şekilde planlanmış olmasının hem erişim açısından hem de bilginin doğru adreslerden paylaşımı açısından önem taşıdığını aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Şahin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump Selçuk Özdağ Vladimir Putin Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Oğuzhan Koç Şeyma Subaşı Demet Özdemir
Spor Cüneyt Çakır Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Oğulcan Çağlayan Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Kar Kaza Ankara Mesut Özil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ege Üniversitesi dijital açık ders malzemesi geliştirecek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.1.2021 11:31:02. #1.14#
title