Ege Üniversitesi dijital açık ders malzemesi geliştirecek

Ege Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezince (EGE-UZEM) hazırlanan "Ulusal Açık Ders Malzemeleri Üretimi ve Paylaşımı Projesi" kapsamında, standartları belirlenen derslerle ilgili dijital açık ders malzemesi geliştirilecek.

Ege Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezince (EGE-UZEM) hazırlanan "Ulusal Açık Ders Malzemeleri Üretimi ve Paylaşımı Projesi" kapsamında, standartları belirlenen derslerle ilgili dijital açık ders malzemesi geliştirilecek.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, yürütücülüğünü EGE-UZEM Müdürü Doç. Dr. Fırat Sarsar'ın yaptığı projede geliştirilecek ders malzemeleri Ulusal Açık Ders Malzemeleri Platformunda paylaşılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, 10 milyon lira bütçeli projenin Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığınca 2021 yılı yatırım programına alındığını belirtti.

İki yıl sürecek olan proje kapsamında hazırlanacak ders materyallerinin ülkedeki tüm yükseköğretim kurumlarına ve hayat boyu öğrenenlere açık olacağını vurgulayan Budak, projenin eğitim öğretimde dijital çağın beklentilerini karşılayacak şekilde planlanmış olmasının hem erişim açısından hem de bilginin doğru adreslerden paylaşımı açısından önem taşıdığını aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Şahin