Ege Seramik ortaklarına kar payı dağıttı, yönetimi yeniledi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ege Seramik ortaklarına kar payı dağıttı, yönetimi yeniledi

Türk seramik sektörünün önde gelen markalarından Ege Seramik, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yılda da ortaklarına düzenli kar dağıtımı yaptığını duyurdu.

Ege Seramik ortaklarına kar payı dağıttı, yönetimi yeniledi
12.06.2020 10:07 | Son Güncelleme: 12.06.2020 10:10

Türk seramik sektörünün önde gelen markalarından Ege Seramik, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yılda da ortaklarına düzenli kar dağıtımı yaptığını duyurdu. Olağan Genel Kurul Toplantısı sonrası Ege Seramik AŞ Yönetim Kurulu da yeniden yapılandırıldı.

İzmir Kemalpaşa'da 416 bin 752 metrekarelik bir alan üzerinde kurulu olan Ege Seramik 50'den fazla ülkeye ihracat yapıyor. Ege Seramik AŞ'nin 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı da dün Kemalpaşa'da gerçekleştirildi. Toplantıda 2019 yılı içerisinde gerçekleştirilen faaliyetler ve diğer gündem maddeleri ortaklar ve pay sahiplerine aktarıldı. Ege Seramik, toplantı sonrası yaptığı açıklamada geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yılda da ortaklarına düzenli kar dağıtımı yaptığına dikkat çekti.

YÖNETİM KURULU YENİDEN YAPILANDIRILDI

Genel Kurul toplantısında alınan kararlar sonrası, Ege Seramik AŞ Yönetim Kurulu yeniden yapılandırıldı. Ege Seramik AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Polat, Genel Kurul sonra açıklama yaptı. Polat,  "Geçtiğimiz yıl zorlu ekonomik süreçlerin yansımalarına rağmen ürünlerimizi hem ulusal hem de uluslararası pazarlara sunmaya tüm hızımızla devam ederek, sektördeki gücümüzü daha da ileri taşıdık. Ege Seramik her zaman olduğu gibi, bu yıl da zorlu süreçleri, bilgi, birikim ve tecrübesi ile kolaylıkla aşmıştır. Geleneğimizi bozmayarak, bu yıl da ortaklarımıza kar dağıtıyor olduğumuz için gururluyuz" dedi ve ekledi:

"Geçtiğimiz ay Yönetim Kurulumuzda aldığımız kararlar ile grup şirketlerimiz içerisinde farklı görevler üstlenen, başarı grafiğimizin her geçen gün artmasına katkı sağlayan değerli yöneticilerimizin atamalarını gerçekleştirdik. Mayıs ayında yapılan atamalarda, şirketimizin Genel Müdürü Sayın Göksen Yedigüller'i Operasyon Grup Başkanlığı görevine, Grup şirketlerimizden Ege Vitrifiye AŞ'nin Genel Müdürü Sayın Merter Savaş'ı ise Ege Seramik Genel Müdürlüğü görevine getirdik. Yöneticilerimizin başarılarının devamını diliyorum. Ayrıca Genel Kurulumuzda üst yönetim kadememizde ve yönetim kurullarımızda da yeni dönemde bazı değişiklikler planladık. Bu değişikliklerde ne mutlu bize ki, çok değerli yöneticilerimizle hala birlikte, ancak farklı kulvarlarda çalışmaya ve kendilerinin bilgi, birikim ve tecrübelerinden faydalanmaya devam ediyoruz"

Murat Polat açıklamasına şöyle devam etti:

"Yönetim Kurulu Üyemiz İbrahim Fikret Polat Yönetim Kurulu Başkan Vekili olurken, İbrahim Polat Holding CFO'su Sayın Nilgün Aytekin ve Operasyon Grup Başkanı, Sayın Göksen Yedigüller Yönetim Kurulumuzda ilk defa yer alacaklar.  Çok uzun yıllardır Yönetim Kurulumuzda görev alarak, şirketimizin stratejik kararlarında ve kilometre taşlarımızda çok önemli katkıları olan İbrahim Polat Holding CEO'su Sayın Baran Demir'e şirketimiz adına teşekkürlerimizi sunarım. Holding CEO'muz olarak katkılarını ve desteğini ilerleyen günlerde de almaya devam edeceğiz. 45 yıldır Ege Seramik AŞ bünyesinde birçok görev alan ve şirketimizin kuruluşundan itibaren bu önemli konuma gelmesinde çok büyük katkıları olan Sayın Bülent Zıhnalı'ya bütün Ege Seramik ailesi adına teşekkür ederim. Bundan sonraki süreçte vizyonu ve tecrübeleri ile Yönetim Kurulu Danışmanımız olarak şirketimize destek vermeye devam edecektir"

"YÖNETİM KURULLARINDA EN FAZLA KADIN ÜYE ORANINA SAHİP ŞİRKETLERDEN BİRİYİZ"

Ege Seramik AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Polat, "Ayrıca kadınların iş yaşamına kattığı pozitif değere olan inancımızı, Yönetim Kurulu içerisinde, Holdingimizin CFO'su Sayın Nilgün Aytekin'e yer vererek daha da güçlendirdik. Böylece yönetim kurullarında en fazla kadın üyesi oranına sahip şirketlerden biri olma unvanımızı da perçinlemiş olmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu vesile ile yönetim kurullarımızda daha önce görev yapmış ve bugünlere gelinmesinde rol oynamış tüm Yönetim Kurulu Üyelerimiz'e katkıları için teşekkür ediyorum." diye konuştu. 

"ZORLU SÜRECE RAĞMEN GÜÇ KAYBETMEDEN ÜRETİME DEVAM EDİYORUZ"

Bu yıl tüm dünyanın karşılaşmış olduğu çok daha zorlu şartların ve durumların etkilerine rağmen yarım asrı aşkın tecrübeleri ile süreçleri güç kaybetmeden ilerlettiklerine de açıklamasında vurgu yapan Polat, "Her gün gelişen vizyonumuz ve yenilenen yapımız ile sağlam adımlarla üretimlerimize devam ediyoruz. Bu zorlu dönemde özverilerini ve emeklerini her daim hissettiğim, bu ailenin ve başarıların bir parçası olan tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Markamızın gücünü, firmamızın başarılarını birlikte korumaya ve daha da geliştirmeye devam edeceğiz." şeklinde konuştu.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Son dakika: Türkiye, Kovid-19'a karşı kendi ilacını üretti Haber
Son dakika: Türkiye, Kovid-19'a karşı kendi ilacını üretti
Ankara'daki şiddetli gök gürültüsü vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı Haber
Ankara'daki şiddetli gök gürültüsü vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı
Buket Aydın, spor yaptığı anları paylaştı: Karantinada kilo almayan sinsidir Haber
Buket Aydın, spor yaptığı anları paylaştı: Karantinada kilo almayan sinsidir
Erdoğan'ın uyarısı işe yaradı! Yunanistan küstah açıklamalarına son verip geri adım attı Haber
Erdoğan'ın uyarısı işe yaradı! Yunanistan küstah açıklamalarına son verip geri adım attı
Babasının katilini, 15 yıl sonra aynı yerde öldürdü Haber
Babasının katilini, 15 yıl sonra aynı yerde öldürdü
12 yaşındaki Berat, freni boşalan aracın altında kalarak can verdi Haber
12 yaşındaki Berat, freni boşalan aracın altında kalarak can verdi
Öğrencileri sınav olduğu esnada cinsel içerikli film izleyen profesör istifa etti
Öğrencileri sınav olduğu esnada cinsel içerikli film izleyen profesör istifa etti
Market çalışanı, aynı cezayı bir daha ödememek için kendini yakmaya çalıştı
Market çalışanı, aynı cezayı bir daha ödememek için kendini yakmaya çalıştı
Kızılırmak'ta boğulan 3 çocuğun Sivas'a gelen mevsimlik işçilerin evlatları olduğu ortaya çıktı
Kızılırmak'ta boğulan 3 çocuğun Sivas'a gelen mevsimlik işçilerin evlatları olduğu ortaya çıktı
Lübnan'da Türkiye'ye hakaret eden televizyon kanalı protesto edildi
Lübnan'da Türkiye'ye hakaret eden televizyon kanalı protesto edildi
Yasak aşk cinayeti! Boşanma aşamasındaki koca, eşiyle ilişkisi olan çocukluk arkadaşını vurdu
Yasak aşk cinayeti! Boşanma aşamasındaki koca, eşiyle ilişkisi olan çocukluk arkadaşını vurdu
Melih Gökçek'in 750 milyon dolara mal ettiği park için haciz memurları kapıda!
Melih Gökçek'in 750 milyon dolara mal ettiği park için haciz memurları kapıda!
Buldukları açığı Instagram'a bildiren gençler, aldıkları ödül teklifi karşısında hayal kırıklığına uğradı
Buldukları açığı Instagram'a bildiren gençler, aldıkları ödül teklifi karşısında hayal kırıklığına uğradı
Beşşar Esed, Başbakan İmad Hamis'i görevden aldı
Beşşar Esed, Başbakan İmad Hamis'i görevden aldı
Freni boşalan kamyonun bilançosu ağır oldu: 1 ölü, 3 yaralı
Freni boşalan kamyonun bilançosu ağır oldu: 1 ölü, 3 yaralı
Ganalı futbolcu Randy Juan Muller, korona nedeniyle Mumbai Havalimanı'nda 74 gün mahsur kaldı
Ganalı futbolcu Randy Juan Muller, korona nedeniyle Mumbai Havalimanı'nda 74 gün mahsur kaldı
Psikolojik sorunları olan kişi önce annesini, ardından 2 bekçi ve 1 polisi vurdu
Psikolojik sorunları olan kişi önce annesini, ardından 2 bekçi ve 1 polisi vurdu
Demokrat Başkan Adayı Biden'dan Trump'a ağır suçlama: Seçimde oy çalmayı deneyecek
Demokrat Başkan Adayı Biden'dan Trump'a ağır suçlama: Seçimde oy çalmayı deneyecek
Fransız basınından ülkeyi sarsan iddia: Macron, yeniden aday olabilmek için istifa etmeyi düşünüyor
Fransız basınından ülkeyi sarsan iddia: Macron, yeniden aday olabilmek için istifa etmeyi düşünüyor
İkinci dalganın yaşandığı İran'da son 24 saatte 2 bin 238 vaka tespit edildi
İkinci dalganın yaşandığı İran'da son 24 saatte 2 bin 238 vaka tespit edildi
ABD Genelkurmay Başkanı Milley'den 'kamuflajlı poz' konusunda geri adım attı
ABD Genelkurmay Başkanı Milley'den "kamuflajlı poz" konusunda geri adım attı
Son Dakika: THY, 19 Haziran'dan itibaren ABD ve Uzak Doğu uçuşlarına yeniden başlıyor
Son Dakika: THY, 19 Haziran'dan itibaren ABD ve Uzak Doğu uçuşlarına yeniden başlıyor
Bir dönem adı Acun Ilıcalı ile anılan Itır Esen, yeni aşka yelken açtı
Bir dönem adı Acun Ilıcalı ile anılan Itır Esen, yeni aşka yelken açtı
Erdoğan, istihbaratın hazırladığı dosyayı Trump ile paylaştı! ABD'deki protestoların altından FETÖ çıktı
Erdoğan, istihbaratın hazırladığı dosyayı Trump ile paylaştı! ABD'deki protestoların altından FETÖ çıktı
Wesley Sneijder Galatasaray'da hocalık yapmak istiyor
Wesley Sneijder Galatasaray'da hocalık yapmak istiyor
Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi devam ediyor! Vaka sayıları 10 günde tavan yaptı
Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi devam ediyor! Vaka sayıları 10 günde tavan yaptı
Barış Murat Yağcı, 8 hafta SMS birincisi olarak Survivor tarihine geçti
Barış Murat Yağcı, 8 hafta SMS birincisi olarak Survivor tarihine geçti
FETÖ ile ilgili sözleri gündem olan AK Parti Tanıtım ve Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı istifa etti
FETÖ ile ilgili sözleri gündem olan AK Parti Tanıtım ve Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı istifa etti
Bursa'ya hızlı tren müjdesi! 2023 yılında tamamlanmış olacak
Bursa'ya hızlı tren müjdesi! 2023 yılında tamamlanmış olacak
Çekirgeler sınır kentimizden giriş yaptı! Üç yayla istila altında, ekipler çalışma başlattı
Çekirgeler sınır kentimizden giriş yaptı! Üç yayla istila altında, ekipler çalışma başlattı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş Fuat Oktay Donald Trump Musa Farisoğulları Adil Karaismailoğlu
Magazin Yasmin Erbil Gülben Ergen Mehmet Ali Erbil Engin Altan Düzyatan
Spor Tamer Tuna Metin Oktay Bülent Uygun Rıza Çalımbay Tahir Karapınar
Daha Fazla Su Sivas Ankara Antalya
Şu an buradasınız: Ege Seramik ortaklarına kar payı dağıttı, yönetimi yeniledi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.6.2020 10:11:02. #1.15#
title