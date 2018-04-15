Efsane Jokey Geri Döndü!

Türk Yarışçılığının gelmiş geçmiş en büyük jokeylerinden İmparator lakaplı Süleyman Akdı ve deneyimli yarış yazarı Atahan Zilcioğlu, yıllar sonra TJK TV'de yeniden yarışseverlerle buluşuyorlar.

Yarış Yazarı Enver Aslan'ın moderatörlüğünde yayınlanacak olan Farklı Analiz, Pazartesi akşamları 22.00'de TJK TV ve TAY TV'den naklen yayınlanacak.