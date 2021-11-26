Efsane Cuma bugün mü? 26 Kasım 2021 Cuma günü Efsane Cuma indirimleri başladı mı? Black Friday bugün mü, başladı mı?

Black Friday, ABD'de Şükran Günü'nden sonra gelen ilk cuma gününe denir. Efsane Cuma bugün mü? Efsane Cuma günü Kasım ayının son cuması mı oluyor? Efsane Cuma başladı mı? Efsane Cuma ne zaman başlıyor? Efsane Cuma hangi gündür?

EFSANE CUMA BUGÜN MÜ, BAŞLADI MI?

Efsane Cuma 26 Kasım 2021 Cuma günüdür.

EFSANE CUMA (BLACK FRİDAY) NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

Her yıl olduğu gibi Black Friday 2021 de Şükran Günü'nden sonraki ilk cuma kutlanacak. Amerika, Kanada ve İngiltere gibi ülkelerde gündemde olacak Şahane Cuma günleri tüm dünya tarafından ilgiyle takip edilecek. Türkiye'de Şahane Cuma 26 Kasım 2021 gününe denk geliyor.

BLACK FRİDAY NEDİR?

Black Friday, ABD'de Şükran Günü'nden sonra gelen ilk cuma gününe denir. Gün 1932'den bu yana Noel alışveriş sezonunun başlangıcı kabul edilir. Mağazalar çok erken saatte açılır ve geç kapanırlar ve beklenmedik derecede indirimli satış yaparlar. Black Friday bir resmi tatil sayılmaz. Kanada ve İngiltere'de de Black Friday günü vardır ve Amazon gibi internet üzerinden iş yapan çeşitli şirketler de indirimli satış yaparlar.

Bu alışveriş gününe tarihte ilk defa 1961 yılında gazetelerde Black Friday olarak bahsedilmiştir. O günde, Philadelphia'da, alışverişten dolayı oluşan yoğun trafik ve zorluklar nedeniyle bu isim verilmiştir. Son yıllarda, bu gün, hem insanlar hem de mağazalar için olumlu şekilde karşılanmaktadır. Walmart gibi ünlü mağazalar her yıl, kapılarını müşterilerine daha erken açmaktadırlar ve işçilerin mesaisi daha yoğun geçmektedir.

??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



Sizce, asgari ücret ne kadar olacak? — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

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