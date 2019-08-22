Son dakika! İzmir'in ardından Balıkesir de alev alev yanıyor

Son dakika! İzmir'in ardından Balıkesir de alev alev yanıyor

Son dakika! Balıkesir'in Edremit ilçesinde, turistik tatil bölgeleri Akçay ve Dalyan arasında kalan sazlık alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle yayılan yangın, yerleşim yerlerini tehdit ediyor.

22.08.2019 15:17
Son dakika! İzmir'in ardından Balıkesir de alev alev yanıyor

Dalyan ve Akçay arasında kalan sahil şeridindeki sazlık alanda aniden çıkan yangın rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyüdü. Alevlerin sahile ve yola kadar geldiği alanda denizden çıkan tatilciler endişeli gözlerle alevleri izlerken Edremit Kara yolu üzerindeki bazı noktalarda da kara yoluna kadar uzanan alevler yüzünden trafik ilerleyemiyor. Göçmen kuşların duraklama noktası olduğu öğrenilen bölgede alevlerin arasında kalan çok sayıda hayvanın telef olduğu belirtiliyor.

VATANDAŞLAR ALEVLERE MÜDAHALE ETTİ

Alevler sahil şeridi ve yazlıkçıların bulunduğu yerleşim yerine kadar ilerleyince panik olan vatandaşlar alevlere ilk önce kendileri müdahale etti. Rüzgarın etkisiyle sahile kadar inen alevler yüzünden denizde olan vatandaşlar denizden çıkıp endişeli gözlerle alevleri izledi.

ÇOK SAYIDA CANLI TÜRÜ TELEF OLDU

Akçay ve Dalyan arasındaki kara yolunda alevler yüzünden trafik durma noktasına gelirken araçlarından inen vatandaşlar itfaiye ve orman ekiplerine yardıma koştu. Göçmen kuşların uğrak noktası olarak bilinen sazlık alanda çok sayıda canlı türünün de telef olduğu belirtildi.

SÖNDÜRME ÇALIŞMASI BAŞLADI

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına itfaiye ve orman ekipleri müdahale ederken Balıkesir'den havalanan yangın söndürme helikopteri de söndürme çalışmalarına başladı. Yangının devam ettiği kara yolunun halen kapalı olduğu öğrenildi.

Olay yerinden görüntüler;

Son dakika! İzmir'in ardından Balıkesir de alev alev yanıyor
Kaynak: İHA
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YORUMLAR (19)

  • CEHALET-İHANET İTTİFAKI:
    Cahil-çulsuz hainler yakıyor, paralı hainler nemalansın diye. . İsrail ve Yunanistan orman yangınlarına müdahale için çalışan uçaklar bizim ormanlar yanarken yok ortada. Bir neden de gündemdeki olumsuzluklar yerine yangın gündemi oluşturmak. . yaktıran ve yakanlar gün yüzü görmesinler, iki cihanda ateş olsun mekanları. .
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  • ATİLLA:
    TERÖR AKLINIZA HİÇ GELDİ Mİ KESİN ONLAR YAPIYOR BUNU ARAŞTIRIN CİDDİ ŞEKİLDE BU NEDİR YAW
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  • EDO:
    Nasıl koruyamayız bu güzel doğayı !!! Yaz geldiğinde nerede orman yanacak diye bekler olduk ve sonrasında hangi villa siteler veya otel yapılacak diye merak eder olduk !!! Herkes biliyor fakat yine de her sene KAZAYLA yanıyor , çok ilginç. . .
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  • ŞAMNİYEL:
    Belkide angutun biri mangal yaparken yaktı yada yine pisliğin biri izmarit attı. Fakat ülkede birbirinden haberi olmayan yapılan işlerden haberi olmayan kurumlar makamlar var. nasıl güvenecez.
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  • SSS:
    benim bildiğim ormanda yok orda ama sen demek daha iyi biliyorsun yanan alan sazlık arazi bataklık. . .
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  • BÜŞRA:
    Ya villa yaparlar, ya tatil köyü ya da maden arayacaklardır. Ama asla yeniden ağaçlandırmazlar, Tarım bile yapmazlar çünkü onun biraz da olsa millete faydası olur.
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  • SSS:
    yanan arazi sazlık ve bataklık merak etme maden yok altında
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