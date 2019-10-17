Menajerlik şirketiyle davalık olan şarkıcı Edis'e mahkemeden 1 milyon TL'lik haciz kararı

17.10.2019 09:56

Genç popçu Edis'i zirveye taşıdıklarını ve borç verdiklerini iddia eden menajerlik şirketi Bon Prodüksiyon Yapım, 3 milyon 400 bin liralık alacağı için üç ayrı mahkemeye dava açtı. Şirket ayrıca Edis'le babası Ayhan Görgülü hakkında dolandırıcılık suçundan savcılığa suç duyurusunda bulundu. Şirketin talebi üzerine mahkeme, Edis Görgülü hakkında 1 milyon 23 bin liralık ihtiyati haciz kararı verdi.

SORULARI YANITSIZ BIRAKTI

Önceki gün Nişantaşı'nda görüntülenen Edis, Bon Prodüksiyon Yapım'ın sahibi Bilal Oğuz'un açtığı davayla ilgili soruları "Yargı sürecine girildi. O yapımcım değil" diyerek yanıtsız bıraktı.

"25 YILDIR KÖPEK GİBİ ÇALIŞIYORUM"

Edis, kendisini keşfeden Soner Sarıkabadayı tarafından da vefasızlıkla suçlandığı ve ünlü şarkıcıyla davalık olduğu hatırlatılınca şöyle dedi: "Ben aptal biri değilim. Başarılı olan her insanın ticari hayatında böyle kavgalar, tartışmalar olur. İlk değil, son da olmayacak. Ben işimi yaptığım sürece bana hiçbir şey olmaz. 25 senedir bu iş için köpek gibi çalışıyorum. Bir dava ile insanların bu işe ne kadar yatırım yaptığını anlayamazsınız. Beni vefasızlıkla asla suçlayamazlar. Beni bilen biliyor. Yargı süreçleri bittiği zaman, yaşananları sevenlerime belki anlatırım."

EDİS GÖRGÜLÜ KİMDİR?

Edis Görgülü 28 Kasım 1990 tarihinde Londra'da dünyaya geldi. Müzik hayatına 4 yaşında çaldığı piyanoyla adım atan şarkıcı, öğrencilik yıllarında orkestralarda ve tiyatro oyunlarında şarkı söyleyerek deneyim kazandı. Lise öğrenimini İzmir Özel Tevfik Fikret Lisesi'nde tamamladı. Üniversite eğitimine Galasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde devam ederken İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nı kazandı. Konservatuar eğitimini yarıda bırakan şarkıcı Galatasaray Üniversitesi'nde eğitimine devam ediyor.

Edis Görgülü, İlk defa FOX TV'de yayınlanan 'Dinle Sevgili' adlı dizide Barış karakterine hayat verdi, ardından başrollerini Haluk Bilginer ve Ebru Özkan'ın paylaştığı 'Hayatımın Rolü' dizisinde rol aldı. Dizi projelerinin bitmesinin ardından ilk solo albümü için anlaşma imzaladı.

Edis Görgülü, 1 Aralık 2014'te söz ve müziği kendisinin olan "Benim Ol" şarkısını piyasaya çıkarmıştır. PDND Müzik plak şirketinden çıkan albümün yapımcılığını Soner Sarıkabadayı, aranjörlüğünü ise Ozan Çolakoğlu üstlendi. Kısa sürede hızlı bir yükselişe geçen şarkının resmi video klibi, YouTube üzerinden milyonlarca kez görüntülendi.