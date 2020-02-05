Edirne'de sebze yüklü tırlar çarpıştı: 1 yaralı
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Edirne'de sebze yüklü tırlar çarpıştı: 1 yaralı

Edirne'de sebze yüklü tırların çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

05.02.2020 09:28 | Son Güncelleme: 05.02.2020 10:01
Edirne'de sebze yüklü tırlar çarpıştı: 1 yaralı

'de sebze yüklü tırların çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

'ın kullandığı 34 BYN 377 plakalı tır, Edirne-Kapıkule otoyolunun 5. kilometresinde, yol kenarında park halindeki idaresindeki 33 ADM 722 plakalı sebze yüklü tıra arkadan çarptı.

Kazada yaralanan sürücü Tuna, sağlık ekipleri tarafından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Kaza sonrası yola saçılan sebzelerin temizlendi, araçlar yol kenarına çekildi.

Kaynak: AA
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