Edirne'de sebze yüklü tırlar çarpıştı: 1 yaralı
Edirne'de sebze yüklü tırların çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Edirne'de sebze yüklü tırların çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Suat Arslan'ın kullandığı 34 BYN 377 plakalı tır, Edirne-Kapıkule otoyolunun 5. kilometresinde, yol kenarında park halindeki Ahmet Tuna idaresindeki 33 ADM 722 plakalı sebze yüklü tıra arkadan çarptı.
Kazada yaralanan sürücü Tuna, sağlık ekipleri tarafından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Kaza sonrası yola saçılan sebzelerin temizlendi, araçlar yol kenarına çekildi.