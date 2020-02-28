: Avrupa'ya gitmek isteyen Suriyeli göçmenler sınır bölgelerine akın etti

28.02.2020 09:16 | Son Güncelleme: 28.02.2020 09:42

Suriye'nin İdlib kentinde askerlerimize düzenlenen hava saldırısı sonucu 33 askerimizi şehit verdik. Şehit haberinin ardından Türkiye'nin Avrupa'ya açılan sınır kapılarını mültecilere açtığı iddiaları üzerine Türkiye'de yaşayan çok sayıda Suriyeli mülteci sınıra akın etti. Avrupa'ya gitmek isteyen mülteciler, sınır kapılarında uzun kuyruklar oluşturdu.

Edirne'de düzensiz göçmen hareketliliği arttı. Geceden itibaren Avrupa'ya geçmek isteyen onlarca düzensiz göçmen Edirne'ye gelerek sınıra doğru yaya olarak harekete geçti.

GRUPLAR HALİNDE İLERLİYORLAR

Avrupa sınırındaki kentin pek çok noktasında gruplar halinde aralarında kadın ve çocukların da olduğu düzensiz göçmenler sınır köylerine doğru yürüdü.

Hareketlilik sabah saatlerinde daha da arttı.

YUNANİSTAN'A GEÇMEK İSTİYORLAR

Pek çok düzensiz göçmen taksilerle, otobüslerle Edirne'ye gelmeye başladı. Düzensiz göçmenler Yunanistan'a geçebilmek amacıyla sınıra hareket ediyor. Kimi gruplar arasında aileler de var. Ailelere bebekleri ve çocukları da eşlik ediyor.

İZMİR VE ÇANAKKALE'DE DE BENZER TABLO GÖRÜLDÜ

İzmir'in Dikili ilçesinde bir araya gelen 160 mülteci, Yunanistan'a geçiş yapmak için sahilde toplandı.

İzmir'in Dikili ilçesi sahil sitelerinde bir araya gelen 160 mülteci kendi aralarında biriktirdikleri para ile aldıkları botların plaja gelmesini bekliyor. Buradan botlara binecek olan mülteciler Yunanistan'a gitmek için yola çıkacak.

Yunanistan'a geçiş yapmak için bekleyen grup adına açıklama yapın Suriye uyruklu Halit Sait, kendi aralarında para toplayarak bot aldıklarını ve Yunanistan'a geçiş yapmak için beklediklerini söyledi.

HEDEF MİDİLLİ ADASI

Bazı düzensiz göçmenler, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki sahillere geldi.

Yunanistan'ın Midilli adasına geçmek isteyen göçmenler Yeşil Liman, Babakale ve Kadırga Koyu gibi noktalarda toplanmaya başladı.

Midilli adasına geçişte sık kullanılan bu noktalardaki göçmenler geçiş için hazırlık yapıyor.

Kaynak: AA

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