Ortaokul Öğrencisi Kız Çocuğuna Cinsel İstismarda Bulunan Servis Şoförü Gözaltına Alındı

Ortaokul Öğrencisi Kız Çocuğuna Cinsel İstismarda Bulunan Servis Şoförü Gözaltına Alındı

Edirne'de servis şoförünün, araçta bulunan ortaokul öğrencisi kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu. Okul müdürünün, suç duyurusunda bulunduğu servis şoförü, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Ortaokul Öğrencisi Kız Çocuğuna Cinsel İstismarda Bulunan Servis Şoförü Gözaltına Alındı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde ortaokul öğrencisi kıza cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen servis şoförü gözaltına alındı.

OKUL MÜDÜRÜ, ŞOFÖR HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Uzunköprü ilçesinde servis şoförlüğü yapan İ.C.'nin araçta bulunan ortaokul öğrencisi kıza cinsel tacizde bulunduğu ileri sürüldü. Kız öğrencinin durumu okul müdürüne bildirdikten sonra servis şoförü İ.C hakkında cinsel taciz suçlaması ile suç duyurusunda bulundu.

TACİZCİ ŞOFÖR GÖZALTINA ALINDI

Yürütülen soruşturma kapsamında İ.C. Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. İ.C emniyetteki işlemlerinin ardından Uzunköprü Adliyesine sevk edildi.

Kaynak: İHA
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