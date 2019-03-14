Ortaokul Öğrencisi Kız Çocuğuna Cinsel İstismarda Bulunan Servis Şoförü Gözaltına Alındı
Edirne'de servis şoförünün, araçta bulunan ortaokul öğrencisi kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu. Okul müdürünün, suç duyurusunda bulunduğu servis şoförü, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde ortaokul öğrencisi kıza cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen servis şoförü gözaltına alındı.
OKUL MÜDÜRÜ, ŞOFÖR HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU
Uzunköprü ilçesinde servis şoförlüğü yapan İ.C.'nin araçta bulunan ortaokul öğrencisi kıza cinsel tacizde bulunduğu ileri sürüldü. Kız öğrencinin durumu okul müdürüne bildirdikten sonra servis şoförü İ.C hakkında cinsel taciz suçlaması ile suç duyurusunda bulundu.
TACİZCİ ŞOFÖR GÖZALTINA ALINDI
Yürütülen soruşturma kapsamında İ.C. Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. İ.C emniyetteki işlemlerinin ardından Uzunköprü Adliyesine sevk edildi.
Kaynak: İHA
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