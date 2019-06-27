EDİRNE 10 göçmenin öldüğü kazada minibüsün şoförü Ehliyetim olmadığı için kaçtım
10 göçmenin öldüğü kazada minibüsün şoförü Ehliyetim olmadığı için kaçtım (3)TUTUKLANDIEdirne'nin Meriç ilçesinde, 10 kaçak göçmenin yaşamını yitirdiği, 30 kişinin de yaralandığı, 80 HH 267 plakalı minibüsü kullanan Tayfun Özdemir, emniyetteki işlemleri sonrası elleri kelepçeli olarak...
10 göçmenin öldüğü kazada minibüsün şoförü Ehliyetim olmadığı için kaçtım (3)
TUTUKLANDI
Edirne'nin Meriç ilçesinde, 10 kaçak göçmenin yaşamını yitirdiği, 30 kişinin de yaralandığı, 80 HH 267 plakalı minibüsü kullanan Tayfun Özdemir, emniyetteki işlemleri sonrası elleri kelepçeli olarak Uzunköprü ilçesinde adliyeye sevk edildi. Özdemir, savcılıktaki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kaynak: DHA
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