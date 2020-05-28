Edip Cansever kimdir? Edip Cansever nereli ve ne iş yapıyor? Edip Cansever'in eserleri nelerdir? Edip Cansever hayatı ve biyografisi!
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Edip Cansever kimdir? Edip Cansever nereli ve ne iş yapıyor? Edip Cansever'in eserleri nelerdir? Edip Cansever hayatı ve biyografisi!

Ünlü şairlerimizden Edip Cansever ölüm yıl dönümünde birkez daha şiir severler tarafından anılıyor. Ünlü şairimiz Edip Cansever hakkında merak edilenleri ve hayat hikayesini sizler için kaleme aldık. Edip Cansever kimdir? Edip Cansever nereli ve ne iş yapıyor? Edip Cansever hakkında merak edilen her şey! Edip Cansever hayatı ve biyografisi!

Edip Cansever kimdir? Edip Cansever nereli ve ne iş yapıyor? Edip Cansever'in eserleri nelerdir? Edip Cansever hayatı ve biyografisi!
28.05.2020 13:54 | Son Güncelleme: 28.05.2020 13:57

Şiir, hikaye ve roman türündeki eserleri ile bir döneme damgasını vurmuş ünlü yazar ve edebiyatçılarımızdan biri olan Edip Cansever ölüm yıl dönümünde sanat severler ve hayranları tarafından bir kez daha anılıyor. Ünlü şairimiz Edip Cansever'in hayat hikayesi, eserleri ve biyografisini sizler için kaleme adlık.

EDİP CANSEVER KİMDİR?

8 Ağustos 1928'de İstanbul'da doğdu. İstanbul Erkek Lisesi'ni bitirdi. Kapalıçarşı'da turistik eşya ve halı ticareti yapmaya başladı. 1976'dan sonra yalnızca şiirle uğraştı. Bodrum'da tatildeyken beyin kanaması geçirdi, tedavi için getirildiği İstanbul'da 28 Mayıs 1986'da yaşamını yitirdi.

İlk şiiri 1944'te İstanbul dergisinde yayınlandı. Yücel, Fikirler, Edebiyat Dünyası, Kaynak dergilerinde çıkan ilk gençlik şiirlerini "İkindi Üstü" kitabında topladı. Bu şiirlerde varlıklı, her şeye yaşama sevinciyle bakan bir gencin avarelikleri, duyguları ön plandaydı. 1951'de "Nokta" dergisini çıkardı. Bu dergi genç şairlerle ve yazarlarla tanışmasını sağladı. İlk kitabından 7 yıl sonra yayınladığı "Dirlik Düzenlik" bu dönemin ürünüdür. Bu kitaptaki şiirlerde düşünceyi dil içinde eritmeye yönelen, özlü bir söyleyiş ve çarpıcı biçim arayan, toplumsal eleştiri için mizah aracını kullanan bir tutum görüldü. 1957'de yayınlanan "Yerçekimli Karanfil" ile kendisine özgü bir şiir evreni kurdu. İkinci Yeni akımının özgün örneklerini verdi.

Edip Cansever kimdir? Edip Cansever nereli ve ne iş yapıyor? Edip Cansever'in eserleri nelerdir? Edip Cansever hayatı ve biyografisi!
EDİP CANSEVER

Yenilik, Pazar Postası, Yeni Dergi gibi dönemin sanat yayınlarında şiirsel canlılığı besleyen şairlerden biri oldu. Şiirinde zamanla sevinç yerini bunalıma, toplumsal dengesizlikleri eleştirme kaygısı yerini yıkıcı bir umutsuzluğa bıraktı. "Dize işlevini yitirdi" gerekçesiyle yeni arayışlara yöneldi. Şiirde tiyatrodan esinlenen diyaloglar kullandı. "Nerde Antigone", "Tragedyalar", "Çağrılmayan Yakup" bu dönemin ürünleri. Yine de İkinci Yeni içindeki bazı şairler gibi anlamsızlığı savunmadı. Kapalı, anlaşılması güç, yine de anlamdan ayrılmayan bir şiire yöneldi. Çok farklı imgeler kullanırken bile düşünce öğesini göz ardı etmedi. Yapıtlarına tutarlı bir bütünlük kazandırdı. Şiirinde düzyazı olanaklarını kullanmaktan da çekinmedi. Yalnız şiirleriyle değil tepkileri ve yaşama biçimiyle de kendisinden söz ettirdi. Sürekli yazan, yayınlayan bir şair olarak ilgileri hep üstünde tuttu.

EDİP CANSEVER ESERLERİ NELERDİR?

İkindi Üstü (1947)

Dirlik Düzenlik (1954)

Yerçekimli Karanfil (1957)

Umutsuzlar Parkı (1958)

Petrol (1959)

Nerde Antigone (1961)

Tragedyalar (1964)

Çağrılmayan Yakup (1966)

Kirli Ağustos (1970)

Sonrası Kalır (1974)

Ben Ruhi Bey Nasılım (1976)

Sevda ile Sevgi (1977)

Şairin Seyir Defteri (1980)

Yeniden (1981)

Bezik Oynayan Kadınlar (1982)

İlkyaz Şikayetçileri (1984)

Oteller Kenti (1985)

Sonrası Kalır I, Bütün Şiirleri (2005)

Sonrası Kalır II, Bütün Şiirleri (2005)

Gül Dönüyor Avucumda (Ölümünden sonra, 1987)

Şiiri Şiirle Ölçmek: Şiir Üzerine Yazılar, Söyleşiler, Soruşturmalar. Hazırlayan: Devrim Dirlikyapan

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