Edip Cansever'in 33. Ölüm Yıl Dönümü! Edip Cansever Kimdir?

İkinci Yeni akımına dahil olan Edip Cansever'in 33. ölüm yıl dönümü. En popüler eseri Sera Oteli ile anılıyor. Edip Cansever mesleği, hayatı hakkında ayrıntılı bilgi haberimizde.

ANTİKACILIK TAPTI

Edip, 8 Ağustos 1928'de, İstanbul Beyazıt'ta Soğanağa Mahallesi'nde dünyaya geldi. Kumkapı Ortaokulu'nu, 1946 yılında da İstanbul Erkek Lisesi'ni bitirdi. Bir süre Yüksek Ticaret Okuluna devam etti, ardından okulu bırakarak ticarete atıldı. 1976'ya kadar babasının Kapalıçarşı'daki dükkanında antikacılık yaptı.

ŞİİRLERİNDE OTEL METAFORUNU KULLANDI

Edip Cansever, ilk olarak Düşünce şiirini, 1944 yılının Mart ayında İstanbul dergisinde yayımlandı. Bu ilk denemelerini, önce Garip etkisinde, sonra İkinci Yeni akımı içinde özgün örneklerle sürdürdü. Farklı bir söyleyişin, imge düzeninin egemen olduğu şiirlerinde çağdaş insanın yabancılaşmasını işledi. Turgut Uyar'a yakın olan şair, sadece insanın iç dünyasını değil, yaşamın çeşitli dış görünümlerini de yakalamayı başardı. Şiirlerinde "otel" metaforunu sıkça kullandığı için edebiyatta "Oteller Şairi" olarak anılır.

EN MEŞHUR ESERİ, YERÇEKİMLİ KARANFİL

Usta şair; öyküye, tasvire ve diyalog tarzı ifadelere şiirlerinde sıkça yer verdi. Nerde Antigone, Tragedyalar, Çağrılmayan Yakup adlı eserleri teatral anlatımın önemli örneklerindendir. En meşhur eseri Yerçekimli Karanfil'dir. Bütün şiirleri "Sonrası Kalır I - II" adlı eserinde toplandı. Cansever, tatil için gittiği Bodrum'da beyin kanaması geçirdi İstanbul'a getirildiyse de kurtarılamadı. Mezarı Rumelihisarı'nda yer alıyor.