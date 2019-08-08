Edip Cansever 91 yaşında! Edip Cansever kimdir?

08.08.2019 06:00

Yenilikçi şiirleri Türk edebiyatına damga vuran değerli şairimiz Edip Cansever'inbugün 91. doğum günü. 2. yeni hareketi içinde yer alan, kendini sürekli yenileyen ve özgün şiirleri ile çok önemli ve unutulmaz eserler bırakan şairimiz Edip Cansever'in hayatına dair merak edilenleri haberimizde derledik. Peki, Edip Cansever kimdir?

EDİP CANSEVER KİMDİR?

Edip Cansever, 8 Ağustos 1928'de İstanbul'da doğdu. İlkokulu 56. İlkokulda, Ortaokulu Gelenbevi Ortaokulu ve Kumkapı Ortaokulu'nda tamamladı. 1946 yılında, İstanbul Erkek Lisesi'nden mezun oldu. Liseden sonra bir süre Yüksek Ticaret Okuluna devam etti ancak okulu bırakarak babasının yanında çalışmaya başladı.

1947 yılında Mefharet Erk'le evlenen şairin, bu evlilikten Nuran ve Ömer adında iki çocuğu oldu. Askerlik görevini, yedek subay olarak Trakya'da yaptı. Sonrasında Kapalıçarşı'da babasından kalan turistik eşya ve halı ticareti işine devam etti. Edip Cansever, 1975 yılında ticaret hayatına son verdi ve kendini bütünüyle şiir çalışmalarına verdi.

Şiire çocukluğunda ilgi duymuş ve ilk şiiri 16 yaşındayken İstanbul dergisinde yayımlanmıştır. İlk dönem şiirleri İstanbul degisinin yanında Kaynak, Edebiyat Dünyası, Fikirler ve Yücel dergilerinde yayımlanmıştır. Bu şiirleri, İkindi Üstü (1947) adlı ilk kitabında toplarken yeni yazı ve şiirleri de Yenilik, Pazar Postası, Dost, a, Dönem, Yeni Dergi, Papirüs, Yeditepe, Yazı, Hürriyet Gösteri, Sanat Olayı, Düşün ve Adam Sanat'ta yayımlandı. İlk şiir kitabı İkindi Üstü', başta Orhan Veli olmak üzere şairler ve eleştirmenler tarafından beğenilmedi. Edip Cansever, ilk kitabını yazılmamış sayarak piyasadan toplattı. 1954'te ikinci şiir kitabı olan Dirlik Düzenlik yayımlandı.

Edip Cansever'in ilk şiirlerinde hece vezni kullanırken Garip şiirinin etkileri vardır. 1950'li yılların ortalarına doğru Turgut Uyar, Cemal Süreya ve Ece Ayhan'ın öncülük ettiği İkinci Yeni şiirine yaklaşır. İkinci Yeni'nin dördüncü ustası olarak Türk şiirinde yerini aldı.

En ünlü yapıtlarından olan Yerçekimli Karanfil 1957'de yayımlandı. Bu kitabıyla 1958 Yeditepe Şiir Armağanını aldı. 1976 yılında basılan Ben Ruhi Bey Nasılım'la 1977 Türk Dil Kurumu Şiir Ödülünü, 1981'de bütün şiirlerini bir araya getiren Yeniden adlı kitabıyla da 1982 Sedat Simavi Edebiyat Ödülünü kazanmıştır. Bütün Eserleri, ölümünden sonra Yapı Kredi Yayınları tarafından yeniden basıldı.

Bodrum'da tatil yaptığı sırada beyin kanaması geçirdi. Tedavi için getirildiği İstanbul'da 28 Mayıs 1986 tarihinde vefat etti.

EDİP CANSEVER ŞİİRLERİ

Şiir Kitapları ve Eserleri

İkindi Üstü (1947)

Dirlik Düzenlik (1954)

Yerçekimli Karanfil (1957)

Umutsuzlar Parkı (1958)

Petrol (1959)

Nerde Antigone (1961)

Tragedyalar (1964)

Çağrılmayan Yakup (1966)

Kirli Ağustos (1970)

Sonrası Kalır (1974)

Ben Ruhi Bey Nasılım (1976)

Sevda ile Sevgi (1977)

Şairin Seyir Defteri (1980)

Yeniden (1981)

Bezik Oynayan Kadınlar (1982)

İlkyaz Şikayetçileri (1984)

Oteller Kenti (1985)

Hikaye,Roman

Gül Dönüyor Avucumda (Ölümünden sonra, 1987)

Şiiri Şiirle Ölçmek: Şiir Üzerine Yazılar, Söyleşiler, Soruşturmalar. Hazırlayan: Devrim Dirlikyapan. Yapı Kredi Yayınları, 2009.

Ödüller

1958 Yeditepe Şiir Armağanı: "Yerçekimli Karanfil"

1977 Türk Dil Kurumu Şiir Ödülü: "Ben Ruhi Bey Nasılım"

1981 Sedat Simavi Edebiyat Ödülü: "Yeniden"