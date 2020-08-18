EDHO'nun yıldızı Cansu Melis Karakuş aşkını ilan etti SÜRPRİZ AŞK... 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Meltem karakterini canlandıran Cansu Melis Karakuş, iş insanı Umur Saçkın ile aşk yaşama başladı

Pandemi sonrası magazin dünyasında çok sayıda yeni ilişki ortaya çıktı. Yaz ayına; Ebru Şahin-Cedi Osman, Umut Evirgen-Melisa Şenolsun ve Berk Oktay-Yıldız Çağrı Atiksoy gibi aşklar damgasını vurmuştu.

Bu aşklar sıcaklığını korurken, bugün yeni bir ilişki daha ortaya çıktı. 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da rol alan Cansu Melis Karakuş, gönlünü iş insanı Umur Saçkın'a kaptırdı.





Kaynak: Snob Magazin