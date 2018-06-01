Eda Gök ve Emrah Albayrak'ın Ayrılığına Sebep Olan Burcu Sinem Ünsal'dan İlk Açıklama
Esra Erol'un stüdyo şefliğini yapan Eda Gök Albayrak'ın 7 yıllık evliliğini bitiren kişi olarak gündeme gelen Burcu Sinem Ünsal, sosyal medya hesabından ilk paylaşımını yaptı.
Eda Gök Albayrak, kendisini en yakın arkadaşı, evli ve iki çocuk annesi Burcu Sinem Ünsal'la aldattığını öne sürdüğü eşi Emrah Albayrak'tan tek celsede boşandı. 3'üncü kişi olarak adı anılanBurcu Sinem Ünsal, sessizliğini "Kendi hayatınıza bakın siz önce" diyerek bozdu.
"HER ŞEYİN BİR AÇIKLAMASI VARDIR"
İhanetten adı geçen ve konu hakkında herhangi bir açıklama yapmayan Ünsal, bugün Instagram hesabından kendisinin çektiği fotoğrafını paylaştı. Fotoğrafın altına gelen yorumları okuyan Ünsal, Instagram'ın hikaye kısmından "Kendi hayatınıza bakınsiz önce... Her şeyin bir açıklaması vardır bu hayatta" dedi
YORUM YAĞMURUNA TUTULDU
Gülümserken çektiği fotoğrafı paylaşan Burcu Sinem Ünsal, yorum yağmuruna tutuldu.
YORUMLAR (42)
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Sarışını sever erkekler öyle koyu renk fazla ciddi olmuş adam haklıCevap Yaz Yayından Kaldır
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Eda hanım resimde iki işareti yapmış zaten bence anlamış olayı 2. Hanım geliyor demek istemişCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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adam iki kere hatalı. . . hem eş aldatma olayı var, hem de çok daha güzel bir kadınla evli ve onu çiğneyip bu şeyle birlikte olma akla , mantığa ve estetiğe hakarettirCevap Yaz Yayından Kaldır
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rezalet. utanmadan birde haklı gibi konuşuyor. normal karşılanmamalı güzel ülkemde bu ayıplar. sabote edin. ekrana çıkarmayın bu evli adam avcılarınıCevap Yaz Yayından Kaldır
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ben erkeğim karımdan sıkıldım, başka kadınlarlada yaşamak istiyorum diyen erkeklerin, imanıda ahlakıda yoktur ayrıca evliliğide düşer, kendisi gibilerle vaktini öldürür, yarın da kendisi ölür doğru cehennemeCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır