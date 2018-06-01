Eda Gök ve Emrah Albayrak'ın Ayrılığına Sebep Olan Burcu Sinem Ünsal'dan İlk Açıklama

Eda Gök Albayrak, kendisini en yakın arkadaşı, evli ve iki çocuk annesi Burcu Sinem Ünsal'la aldattığını öne sürdüğü eşi Emrah Albayrak'tan tek celsede boşandı. 3'üncü kişi olarak adı anılanBurcu Sinem Ünsal, sessizliğini "Kendi hayatınıza bakın siz önce" diyerek bozdu.

"HER ŞEYİN BİR AÇIKLAMASI VARDIR"

İhanetten adı geçen ve konu hakkında herhangi bir açıklama yapmayan Ünsal, bugün Instagram hesabından kendisinin çektiği fotoğrafını paylaştı. Fotoğrafın altına gelen yorumları okuyan Ünsal, Instagram'ın hikaye kısmından "Kendi hayatınıza bakınsiz önce... Her şeyin bir açıklaması vardır bu hayatta" dedi

YORUM YAĞMURUNA TUTULDU

Gülümserken çektiği fotoğrafı paylaşan Burcu Sinem Ünsal, yorum yağmuruna tutuldu.