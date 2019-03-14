Eczacının Eşi, Doktoru Hastanedeki Odasında Darbetti
Kırıkkale'de özel hastanede görevli Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Mehmet Öncel, hastasına yazdığı reçetedeki ilaçların tümünü vermediği gerekçesiyle tepki gösterdiği eczacının eşi tarafından, hastanedeki odasında darbedildi.
Kırıkkale özel bir hastanede görev yapan, uzun dönem başhekimlik ve hastane genel sekreterliği görevlerinde bulunan Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Mehmet Öncel, bir eczacı tarafından muayene odasında darbedildi.
İddiaya göre, Öncel'in bir hastasının kendisine yazılan ilacın tamamı değil, üçte birinin eczane tarafından verildiğine yönelik şikayeti üzerine Öncel'in olayın muhatabı olan eczaneyi aradığı ve prosedürleri neden uygulamadıklarını sordu.
DOKTORU DARBEDİP ODASINI DAĞITTI
Bunun üzerine eczane işletmecisinin eşi olan ve kendisi de bir eczacı olan V.K. hastaneye gelerek poliklinikte bir anda Öncel'i darbedip odasını dağıttı.
Öncel'in elinde ve kolunda darp izleri oluşurken, sekreterinin de yaralandığı öğrenildi.
GÖZALTINA ALINDI
Poliklinik ise arbede sırasında büyük zarar gördü.
Olay polise intikal ederken, Öncel ve sekreteri darp raporu aldı ve şahıstan şikayetçi oldu. Şahıs gözaltına alındı.