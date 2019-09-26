Ecem Balcı'nın boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı

26.09.2019 08:50

Kocaeli'nde kaybolan ardından ormanda ölü bulunan 17 yaşındaki Ecem Balcı'nın Adli Tıp Raporu açıklandı. Balcı'nın boğularak öldürüldüğü belirlendi.

OTOPSİ RAPORU GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI

5 Ocak 2018 tarihinde Ecem Balcı'nın ortadan kaybolmasının ihbar edilmesinin ardından arama çalışmaları başlatıldı. Balcı'nın annesi Esra Ercömert'in bir not bırakarak intihar etmesi üzerine polis ekipleri soruşturmayı derinleştirdi. Ekipler yaptığı teknik ve fiziki takibin ardından Ecem'in annesinin arkadaşı olan Süleyman K. ve akrabalarını gözaltına aldı. Süleyman K.'nin emniyette verdiği ifadesinde Ecem'in gömülü olduğu yeri itiraf etmesinin ardından, Ecem'in cesedi ormanlık alanda gömülü halde bulundu.

Cesedin bulunmasının ardından Süleyman K., Ecem'i öldürüp gömdüğünü itiraf ettikten sonra, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Süleyman K. görülen duruşmalarda ise Ecem'i öldürdüğünü reddederken, mahkemece talep edilen Adli Tıp raporunda Ecem'in öldürülme şekli belirlendi. Söz konusu raporda, Süleyman K.'nin emniyette verdiği iddia edilen ifadede belirttiği gibi Ecem'in ölümünün boyun ve göğsünü sıkmaya bağlı olarak nefes almaması sonrası meydana geldiği tespit edildi.

NE OLMUŞTU?

Gölcük'te, Ecem Balcı, 5 Ocak günü ortadan kaybolurken, kızını her yerde arayan ve bulamayınca bunalıma giren annesi Esra Ercömert, 14 Ocak'ta gittiği Kandıra'nın Kaltalkayası mevkisindeki kayalıklardan denize atladı. Ercömert'in 2 gün sonra cansız bendeni, denizde bulunarak, toprağa verildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Ecem'i bulmak için özel ekip kurdu. Ecem'i bulmak için soruşturmayı derinleştiren polis, şüpheli Süleyman Kara'yı cezaevinden çıkararak, ifadesini alırken, yakınlarını da gözaltına alıp, emniyete getirdi. Yapılan sorgulamalar sonucu Ecem Balcı'nın öldürüldüğü tespit edildi. Ecem'in öldürüldükten sonra Gölcük'te ormanlık alana gömüldüğü belirlendi. Ecem'in cesedi ormanlık alanda gömüldüğü yerden çıkarıldı. Ecem Balcı'nın cenazesi, otopsinin ardından Sakarya'nın Hendek ilçesinde toprağa verildi.

Kaynak: İHA