Ecel Direksiyon Başında Yakaladı

Manisa'nın Salihli ilçesinde direksiyon başında kalp krizi geçirdiği tespit edilen otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.



Edinilen bilgiye göre Mehmet Ali Kara(61) yönetimindeki 45 LY 668 plakalı otomobil, Park Caddesi üzerinde seyir halinde iken yoldan çıkarak ağaçlara çarptı.



Kara'ya ilk müdahale vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Kalp krizi geçirdiği öğrenilen Kara, olay yerindeki müdahalenin ardından sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



61 yaşındaki Kara, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. - MANİSA