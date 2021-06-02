Ece Yaşar kimdir? Ece Yaşar hayatı ve biyografisi! Ece Yaşar kaç yaşında, nereli?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ece Yaşar kimdir? Ece Yaşar hayatı ve biyografisi! Ece Yaşar kaç yaşında, nereli?

Ece Yaşar kimdir? Ece Yaşar hayatı ve biyografisi! Ece Yaşar kaç yaşında, nereli?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Ece Yaşar, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Ece Yaşar hakkında merak edilenler. Ece Yaşar hayatı ve biyografisi. Ece Yaşar kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Ece Yaşar merak konusu oldu. İşte Ece Yaşar hakkında merak edilen Ece Yaşar kimdir, Ece Yaşar hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

ECE YAŞAR KİMDİR?

Doğum tarihi: 1994

Kaç yaşında: 27yaşında

1.65 metre boyunda, 54 kilo ve ikizler burcudur.

Ece Yaşar 17 Haziran 1994'teAnkara'da dünyaya geldi. Aslen Denizlilidir. Ümmühan ile Mehmet Ali çiftinin tek çocuğudur. Ortaokul ve lise öğrencisiyken Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı'nda bale eğitimini tamamladı.

Genç oyuncu lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Oyunculuk bölümünde aldı. Ece Yaşar oyuncu olmaya lise yıllarında karar verdi ve oyunculuğun yanı sıra yönetmen asistanlığı ve reklam filmlerinde seslendirme faaliyetlerinde bulundu.

Ece Yaşar İlk oyunculuk deneyimini çeşitli tiyatro oyunlarında sahneye çıktı. Kamera önündeki ilk oyunculuğunda ise 2015-2016 yıllarında Kara Sevda dizide oldu

Show TV'de yayınlanan Çukur dizisinde Karaca karakteriyle geniş kitlelerce tanındı. 2021 yılında Exxen'de yayınlanan Ölüm Zamanı adlı dizide yer aldı.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Mustafa Şentop Antony Blinken Hasan Polatkan İbrahim Aydemir
Magazin Murat Boz Burak Sergen Acun Ilıcalı Mehmet Ali Erbil
Spor Şenol Güneş Ergin Ataman Merih Demiral Mahmut Tekdemir Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ece Yaşar kimdir? Ece Yaşar hayatı ve biyografisi! Ece Yaşar kaç yaşında, nereli? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.6.2021 14:42:07. #1.15#

title