Ece Yaşar kimdir? Ece Yaşar hayatı ve biyografisi! Ece Yaşar kaç yaşında, nereli?
Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Ece Yaşar, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Ece Yaşar hakkında merak edilenler. Ece Yaşar hayatı ve biyografisi. Ece Yaşar kimdir?
Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Ece Yaşar merak konusu oldu. İşte Ece Yaşar hakkında merak edilen Ece Yaşar kimdir, Ece Yaşar hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…
ECE YAŞAR KİMDİR?
Doğum tarihi: 1994
Kaç yaşında: 27yaşında
1.65 metre boyunda, 54 kilo ve ikizler burcudur.
Ece Yaşar 17 Haziran 1994'teAnkara'da dünyaya geldi. Aslen Denizlilidir. Ümmühan ile Mehmet Ali çiftinin tek çocuğudur. Ortaokul ve lise öğrencisiyken Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı'nda bale eğitimini tamamladı.
Genç oyuncu lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Oyunculuk bölümünde aldı. Ece Yaşar oyuncu olmaya lise yıllarında karar verdi ve oyunculuğun yanı sıra yönetmen asistanlığı ve reklam filmlerinde seslendirme faaliyetlerinde bulundu.
Ece Yaşar İlk oyunculuk deneyimini çeşitli tiyatro oyunlarında sahneye çıktı. Kamera önündeki ilk oyunculuğunda ise 2015-2016 yıllarında Kara Sevda dizide oldu
Show TV'de yayınlanan Çukur dizisinde Karaca karakteriyle geniş kitlelerce tanındı. 2021 yılında Exxen'de yayınlanan Ölüm Zamanı adlı dizide yer aldı.