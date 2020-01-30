: Ece Üner'den Türk bayrağını yırtan Yunan vekile: Belli ki yara büyük, şok tedavisi olarak yaraya tuz basılabilir

30.01.2020 22:23 | Son Güncelleme: 30.01.2020 22:30

Avrupa Parlamentosu'nda Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan vekil Ioannis Lagos'a tepkiler devam ediyor. Show Ana Haber'de konuya ilişkin haberi veren Ece Üner'den sonrasında ilginç bir tavsiye geldi.

"BELLİ Kİ YARA BÜYÜK, TUZ BASILABİLİR"

KKTC'nin merhum kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın bir sözünü hatırlatan Üner, "Bir röportajımızda rahmetli Rauf Denktaş, Yunan'ın faşistinin kini taşa yazı yazmak gibidir hiç geçmez' demişti. Belli ki yara büyük. Şok tedavisi olarak yaraya tuz basılabilir. Tercihen deniz tuzu mesela" dedi.

TÜRKİYE'DEN PEŞ PEŞE SERT TEPKİLER

Öte yandan, Avrupa Parlamentosu oturumunda Türk bayrağını yırtarak skandal bir harekete imza atan ırkçı milletvekiline Türkiye'den peş peşe sert tepkiler geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Şanlı bayrağımıza uzanan elleri nasıl kırdığımızı, denize nasıl döktüğümüzü en iyi bu ırkçı kafalar bilir. Avrupa'nın şımarık, ırkçı çocukları hadlerini bilsin. Avrupa İslam karşıtlığı ile ırkçılığa artık dur demeli" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de konuyla ilgili olarak ırkçı vekile sert sözler sarf etti. Çelik, "AP'de bayrağımıza saygısızlık yapan faşist Yunan milletvekili sadece kendi karaktersizliğini göstermiş oldu. Şanlı bayrağımızın temsil ettiği şerefi anlaması mümkün olmayan ırkçı ve zehirli kafalar yaptıkları saygısızlıkla bayrağımıza zarar veremezler" dedi.

BAHÇELİ, 'ATATÜRK' ÖRNEĞİYLE TEPKİ GÖSTERDİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ırkçı Yunan vekile "Atatürk, 10 Eylül 1922'de önüne serilen Yunan bayrağını çiğnememiş, Yunan Kralı Konstantin'in aşağıların aşağısı durumuna düşmemişti" ifadeleriyle tepki gösterdi.

KILIÇDAROĞLU: O ULU BAYRAK, GÖKLERDE DALGALANMAYA DEVAM EDECEK

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kurtuluş Savaşı'nda ve Kıbrıs Barış Harekatı'nda yüce Türk milletinin yazdığı tarihi, kürsülerde bayrak yırtma densizliği ile silemezsiniz! O ulu bayrak; onur ve gururla, bağımsızlık ve egemenliğimizin sembolü olarak göklerde dalgalanmaya devam edecektir" ifadeleriyle ırkçı Yunan vekile tepki gösterdi.

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