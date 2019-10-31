Ece Üner, "Atatürkçülükten anladığınız bu mu?" deyip bu görüntüye tepki gösterdi

31.10.2019 20:47

Cumhuriyet Bayramı'nda metronun içinde kutlama yapıldığı anlarda, cübbeli bir vatandaşın özellikle kameraya alınıp zoom yapılması sosyal medyada tepkilere yol açmıştı. Show TV spikeri Ece Üner, ana haber bülteninde söz konusu görüntüleri çeken kişiye tepki gösterdi.

"YOBAZLIK TAKILAN SARIK AÇILAN BAŞ DEĞİL, TAHAMMÜLSÜZLÜKTÜR"

Üner, "Özellikle belirtmekte ve altını çizmekte büyük bir fayda var. 10. yıl marşını büyük bir coşkuyla smyeleyenlere hiçbir sözümüz yok. Sözümüz marşı kişiye karşı kullanan ve tacize giren o video çekimini yapana. Yobazlık takılan sarık, açılan baş değil, tahammülsüzlüktür." dedi.

"BU TACİZ AÇIK AÇIK NAMUSSUZLUKTUR"

Söz konusu görüntüler için, "Bu bölücülüktür." diyen Ece Üner, şu ifadeleri kullandı:

"Bu görüntüyü çeken hastalıklı zihniyetin yobaz, sıkma baş, bidon kafa diyenlerden bir farkı yoktur. Bu bölücülüktür. Düşman gördüğü siyasal islam korkusuylabeslenir ve siyasal islamı besler. Ve en kötü zararı gerçek Atatürkçülere ve Atatürk'e ve gerçek Cumhuriyet'e verir. Atatürkçülükten anladığınız bu mu ? Bu ülkede sağcı, solcu, ilerici, gerici, yoktur. Namuslu ve namussuzlar vardır. Bu taciz açık açık namussuzluktur"

NE OLMUŞTU?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında metroda çekilen bir video ise tepkilere yol açtı. Bayram kutlamaları sırasında bir metroda kameraya yansıyan görüntüde, cübbeli bir adama özellikle kamera açısına alınıp zoom yapıldı. Sosyal medyada bu görüntünün yayılmasıyla birlikte, videoya sert tepkiler geldi. Vatandaşlar görüntüyü "Terbiyesizlik" olarak nitelendirdi.