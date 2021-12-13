Ece Su Uçkan oyunculuğa adım atıyor

Ece Su Uçkan, oyunculuğa adım atmaya hazırlanıyor. Üç yıl önce Sinemanın Kral ve Kraliçesi Yarışması'nda finale kalan model, kendisine gelen dizi senaryolarını değerlendirmeye başladı.

Influencerlık'da yapan Uçkan, içine sinen proje olursa yakın zamanda ekranda olacak. Uçkan, hem modellik, hem Influencer'lık hem de oyunculuk yaparak, kariyerine devam etmek istiyor. Model, geçtiğimiz günlerde Atıl Kutoğlu'nun tasarımlarını giyerek, tanıtım yaptı.