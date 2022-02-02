Ece Su Uçkan kimdir? Ece Su Uçkan sağlık durumu ne? - Haberler
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Ece Su Uçkan kimdir? Ece Su Uçkan sağlık durumu ne?

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Ece Su Uçkan kimdir? Ece Su Uçkan sağlık durumu ne?

Ünlü model Ece Su Uçkan'ın içinde bulunduğu taksi, Kadıköy'de denize düştü. Kendi imkanlarıyla yüzerek kıyıya çıkan Uçkan, "Suyun altındaydık. Bir anda yüzüp canımızı kurtarmak zorunda kaldık. Ucuz kurtulduk." dedi. Ece Su Uçkan kimdir? Ece Su Uçkan sağlık durumu ne?

Dün saat 22.30 sıralarında Kadıköy Kalamış Marina'da 22 yaşındaki model Ece Su Uçkan, Ahmet Kaya yönetimindeki taksiye bindi. Marina'ya giren taksi, ilerlerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle denize düştü. Gelişme sonrası Ece Su Uçkan kimdir? Ece Su Uçkan sağlık durumu ne, merak edildi.

ECE SU UÇKAN KİMDİR?

Ünlü model Ece Su Uçkan modelliği yanında oyunculuk ve sanatçı yönüyle de tanınıyor.

Güzel Sanatlar fakültesinde eğitim alan Ece Su, çizimleriyle beğeni topluyor.

Sanatın pek çok alanında kendini gösteren ünlü model şiir, hikaye ve senaryo gibi alanlarda da girişimleri bulunuyor.

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