Dün saat 22.30 sıralarında Kadıköy Kalamış Marina'da 22 yaşındaki model Ece Su Uçkan, Ahmet Kaya yönetimindeki taksiye bindi. Marina'ya giren taksi, ilerlerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle denize düştü. Gelişme sonrası Ece Su Uçkan kimdir? Ece Su Uçkan sağlık durumu ne, merak edildi.

ECE SU UÇKAN KİMDİR?

Ünlü model Ece Su Uçkan modelliği yanında oyunculuk ve sanatçı yönüyle de tanınıyor.

Güzel Sanatlar fakültesinde eğitim alan Ece Su, çizimleriyle beğeni topluyor.

Sanatın pek çok alanında kendini gösteren ünlü model şiir, hikaye ve senaryo gibi alanlarda da girişimleri bulunuyor.

Haberler.com - Gündem