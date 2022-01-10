Ece Su Uçkan'dan olay pozlar - Haberler Magazin
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Ece Su Uçkan'dan olay pozlar

Ece Su Uçkan'dan olay pozlar
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Son dönemde gelen proje ve teklifleri değerlendiren ünlü manken ve oyuncu Ece Su Uçkan, Instagram'dan paylaştığı fotoğraf video'larla sosyal medyada olay yarattı. İşte detaylar...

Oyuncu ve influencer Ece Su Uçkan, sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla olay yarattı. Oyuncu, mini etek ve parlak ceketi ile verdiği pozla kısa sürede binlerce beğeni aldı. Nefes kesen karelerini yayınlayan Uçkan, "Parlıyorsun bebeğim" notunu düştü.

Elinde ışıkları tutan oyuncuya sevenleri, kalp ve ateş emojileri bıraktı. Boyner reklam yüzü olan manken, sosyal medyada paylaştığı karelerle adından söz ettiriyor.

Ece Su Uçkan'dan olay pozlar

Ece Su Uçkan'dan olay pozlar

Snob Magazin - Magazin Haberleri

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