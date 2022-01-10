Ece Su Uçkan'dan olay pozlar

Oyuncu ve influencer Ece Su Uçkan, sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla olay yarattı. Oyuncu, mini etek ve parlak ceketi ile verdiği pozla kısa sürede binlerce beğeni aldı. Nefes kesen karelerini yayınlayan Uçkan, "Parlıyorsun bebeğim" notunu düştü.

Elinde ışıkları tutan oyuncuya sevenleri, kalp ve ateş emojileri bıraktı. Boyner reklam yüzü olan manken, sosyal medyada paylaştığı karelerle adından söz ettiriyor.