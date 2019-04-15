Ece Seçkin, Şeffaf Kıyafetiyle Konsere Damga Vurdu
Popçu Ece Seçkin Küçükçiftlik Park'taki konserinde sahne şovu ve şeffaf kıyafetiyle geceye damga vurdu.
Genç yaşta müzik dünyasındaki başarısıyla adından söz ettiren Ece Seçkin, geçtiğimiz akşam konser performansıyla göz doldurdu. Seçkin, kıyafeti ve dansıyla konsere damga vurdu.
ŞEFFAF KIYAFETİ VE SAHNE ŞOVUYLA DİKKAT ÇEKTİ
Ece Seçkin önceki akşam Maçka Küçükçiftlik Park'ta konser verdi. Şeffaf bir kıyafet giyen Seçkin, sahne şovuyla da dikkat çekti.
"POŞET GÜZELMİŞ"
Seçkin paylaşımına bir takipçisinden gelen, "Poşet güzelmiş" yorumuna, "Poşet 25 kuruş olunca giyeyim dedim" yanıtını verdi.
YORUMLAR (17)
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BİR KERE ZIPLA İKİ KERE ZIPLA BIKMADIN ALLAH ALLAH ;)Cevap Yaz Yayından Kaldır
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binden 25 krş almış elbiseyiCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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sen sabri abinin kuşunu düşünme..Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Hani poşetleri kaldıracak tık...Cevap Yaz Yayından Kaldır
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HİÇ TE GÖRÜNEN BİRŞEY YOK ABARTICevap Yaz 2 Yayından Kaldır