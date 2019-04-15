Ece Seçkin, Şeffaf Kıyafetiyle Konsere Damga Vurdu

Ece Seçkin, Şeffaf Kıyafetiyle Konsere Damga Vurdu

Popçu Ece Seçkin Küçükçiftlik Park'taki konserinde sahne şovu ve şeffaf kıyafetiyle geceye damga vurdu.

Genç yaşta müzik dünyasındaki başarısıyla adından söz ettiren Ece Seçkin, geçtiğimiz akşam konser performansıyla göz doldurdu. Seçkin, kıyafeti ve dansıyla konsere damga vurdu.

ŞEFFAF KIYAFETİ VE SAHNE ŞOVUYLA DİKKAT ÇEKTİ

Ece Seçkin önceki akşam Maçka Küçükçiftlik Park'ta konser verdi. Şeffaf bir kıyafet giyen Seçkin, sahne şovuyla da dikkat çekti.

"POŞET GÜZELMİŞ"

Seçkin paylaşımına bir takipçisinden gelen, "Poşet güzelmiş" yorumuna, "Poşet 25 kuruş olunca giyeyim dedim" yanıtını verdi.

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