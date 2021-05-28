Ece Hakim kimdir? Ece Hakim kaç yaşında, nereli?

Harvard Üniversitesi'nden mezun olan genç psikolog Ece Hakim birçok başarılı dizi projesinde yer aldı. Peki, Ece Hakim kimdir? Ece Hakim kaç yaşında, nereli?

Harvard Üniversitesi'nden mezun olan genç psikolog Ece Hakim birçok başarılı dizi projesinde yer aldı. Peki, Ece Hakim kimdir? Ece Hakim kaç yaşında, nereli?

ECE HAKİM KİMDİR?

Ece Hakim'in kim olduğu merak ediliyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi oyuncusu Ece Hakim'in Harvard Üniversitesi'ni kazanması sette büyük coşkuya neden oldu. Dizinin oyuncusu Deniz Çakır, "Ece'miz Harvard'ı kazandı, hem de %120 bursla" diyerek setteki sevinci sosyal medyadan paylaştı. Ece Hakim, 1998 yılında İstanbul'da doğdu. Oyuncu Ece Hakim, çocuk denilecek yaşlarda oyunculuk dünyasında yer almaya başlayan ve üstün başarı gösteren bir kişidir. İlk olarak Anlat İstanbul adlı projede rol aldıktan sonra daha birçok projede rol almaya devam etti. 1,68 boyunda ve 50 kilo ağırlığında olan Ece Hakim, gelecek vadeden oyuncular arasında yer almaktadır.

ECE HAKİM DİZİLERİ

Anlat İstanbul

Umutsu Ev Kadınlar – Gamze

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz – Zeyno