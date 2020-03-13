Ece Erken, sunuculuk yaptığı Söylemezsem Olmaz programından istifa etti
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ KORONAVİRÜS TÜMÜ
Haberler ›› Magazin ›› Ece Erken, sunuculuk yaptığı Söylemezsem Olmaz programından istifa etti - Magazin
Ece Erken, Magazin

Ece Erken, sunuculuk yaptığı Söylemezsem Olmaz programından istifa etti

Yasak aşk yaşadığı sevgilisine ait araçlara zarar verdiği görüntüler ortaya çıkan Ece Erken, sunuculuk yaptığı Söylemezsem Olmaz programından istifa etti. Erken, "Ben üçüncü bir şahıs olmadım. Benim psikolojim buna izin vermeyecek" diyerek canlı yayında işini bıraktığını söyledi.

13.03.2020 10:58 | Son Güncelleme: 13.03.2020 11:07
Ece Erken, sunuculuk yaptığı Söylemezsem Olmaz programından istifa etti

Ece Erken, evli ve iki çocuk babası avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile aşk yaşamaya başladı. Son günlerde gündemden düşmeyen Ece Erken'in sevgilisinin evine giderek kapının önündeki araçların dikiz aynalarını kırdığı görüntüler ortaya çıktı. Kısa sürede tepkilerin odağı olan Ece Erken, bugün sunuculuk yaptığı programın canlı yayında istifa etti.

"ÇOK ÜZÜLDÜM, PSİKOLOJİM BOZULDU"

Uzun bir süredir Bircan Bali ile Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Söylemezsem Olmaz programda sunuculuk yapan Ece Erken, bugün çıktığı canlı yayında şunları söyledi: "Benim için çok zor bir gece oldu çünkü çok üzüldüm. Allah çok büyük gerçeklerin ortaya çıkacağını biliyorum. Hiç lafı uzatmayacağım; istifa etmem de istenmedi, şimdi siz öyle söylersiniz. Gerçekten tatile ihtiyacım var, yoruldum. Ben bir mücadele içerisinde değildim. Ben 3. şahıs hiçbir zaman olmadım. Tatile gidip kafayı dinleyeceğim. İstifa etmem istenmedi gerçekten herkes arkamda durdu. Psikolojim buna izin vermeyecek. Araba konusu hakkında hiçbir açıklama yapmayacağım. Bu program beni çok yordu ve yıprattı. Kendi çevremde gayet mutluyum. Yüzünü yere eğmeyecek bir evlat yetiştiriyorum. Beyaz TV ailesi bu zamana kadar yanımda olduğu için çok teşekkür ederim. Allah kötü niyetli herkesten bizi uzak tutsun."

SEVGİLİSİNİN ARABALARINA ZARAR VERDİ

Ece Erken, Fikret Orman'ın başkanlık döneminde Beşiktaş Spor Kulübü'nün hukuk işlerinden sorumlu yönetim kurulu üyeliğini yapan evli ve iki çocuk babası avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla aşk yaşamaya başladı. İlişkisini itiraf eden Ece, sevgilisinin 9 ay önce boşanma kararı aldığını ve eşiyle ayrı evlerde yaşamaya başladığını söyledi. Ancak Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun 15 yıldır evli olduğu Benan Mahmutyazıcıoğlu'nun yaklaşık 4 ay önce Instagram hesabından eşiyle sarmaş dolaş fotoğraflarını paylaştığı ortaya çıktı. İlişkisiyle gündemden düşmeyen Ece Erken'in son olarak sevgilisine ait olan araçların dikiz aynalarını kırdığı görüntüler sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Erken'in araçlara zarar verdiği videoları Instagram hesabından paylaşan Benan Mahmutyazıcıoğlu, Erken hakkında tedbir kararı aldırdı.

Ece Erken, sunuculuk yaptığı Söylemezsem Olmaz programından istifa etti

Haberin Videosu:

Beyaz Tv'de Ece Erken, sunuculuk yaptığı Söylemezsem Olmaz programından istifa etti

İlgili Haberler

Ece Erken, evli olan sevgilisinin ve karısının arabalarının aynalarını kırdı
Ece Erken, evli olan sevgilisinin ve karısının arabalarının aynalarını kırdı
Ece Erken'le aşk yaşayan evli Şafak Mahmutyazıcıoğlu konuştu: Evliliğimin bitmesinde alakası yok
Ece Erken'le aşk yaşayan evli Şafak Mahmutyazıcıoğlu konuştu: Evliliğimin bitmesinde alakası yok
Ece Erken, evli olan Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile aşk yaşadığını itiraf etti
Ece Erken, evli olan Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile aşk yaşadığını itiraf etti

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Türkiye'deki ikinci koronavirüs hastasında dikkat çeken detay! Tanıdık çıktı Magazin
Türkiye'deki ikinci koronavirüs hastasında dikkat çeken detay! Tanıdık çıktı
Koronavirüs Türkiye'ye nasıl geldi? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı Magazin
Koronavirüs Türkiye'ye nasıl geldi? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı
Yeni parti kuran Babacan Cumhurbaşkanlığı anketinde birçok lideri geçti Magazin
Yeni parti kuran Babacan Cumhurbaşkanlığı anketinde birçok lideri geçti
Araç sahiplerine müjde! Benzine bir büyük indirim daha geliyor Magazin
Araç sahiplerine müjde! Benzine bir büyük indirim daha geliyor
Türkiye sınırına dayanan çekirge istilasıyla ilgili korkutan sözler Magazin
Türkiye sınırına dayanan çekirge istilasıyla ilgili korkutan sözler
Dünyaca ünlü kalp cerrahı açıkladı! İşte virüse karşı alınacak 8 önlem Magazin
Dünyaca ünlü kalp cerrahı açıkladı! İşte virüse karşı alınacak 8 önlem
Bazı öğrenciler, üniversitelerin tatil edilmesinin ardından biletlere zam yapıldığını iddia etti
Bazı öğrenciler, üniversitelerin tatil edilmesinin ardından biletlere zam yapıldığını iddia etti
Adebayor, yaptığı insanlık dışı faul sonrası kırmızı kart gördü
Adebayor, yaptığı insanlık dışı faul sonrası kırmızı kart gördü
Diyanet, 'Cuma namazı kılınmayacak' iddialarına yanıt verdi
Diyanet, "Cuma namazı kılınmayacak" iddialarına yanıt verdi
Koronavirüse karşı hangisi daha etkili: Sabun mu, kolonya mı?
Koronavirüse karşı hangisi daha etkili: Sabun mu, kolonya mı?
Son dakika: Kolonya ve dezenfektan üretimini artırmak için benzine etanol karıştırma zorunluluğu 3 ay askıya alındı
Son dakika: Kolonya ve dezenfektan üretimini artırmak için benzine etanol karıştırma zorunluluğu 3 ay askıya...
Eşiyle birlikte koronavirüse yakalanan oyuncu Tom Hanks, karantinadan fotoğraf paylaştı
Eşiyle birlikte koronavirüse yakalanan oyuncu Tom Hanks, karantinadan fotoğraf paylaştı
ABD Başkanı Trump'tan olimpiyat önerisi: Bir yıl ertelenebilir
ABD Başkanı Trump'tan olimpiyat önerisi: Bir yıl ertelenebilir
Koronavirüs, ipek kese ihracatını 5 kat artırdı
Koronavirüs, ipek kese ihracatını 5 kat artırdı
Diyanet'in bu hafta 'Tedbir müminden takdir Allah'tandır' başlığıyla koronavirüsü işleyecek
Diyanet'in bu hafta "Tedbir müminden takdir Allah'tandır" başlığıyla koronavirüsü işleyecek
Sağlık Bakanlığı, koronavirüs testinin yapıldığı 25 hastanenin listesini yayınladı
Sağlık Bakanlığı, koronavirüs testinin yapıldığı 25 hastanenin listesini yayınladı
Konyalı genç, 'Koronavirüs getiriyorsunuz' diyerek tartıştığı Afgan genci bıçakladı
Konyalı genç, "Koronavirüs getiriyorsunuz" diyerek tartıştığı Afgan genci bıçakladı
Başakşehir'den Avrupa'da 8. galibiyet
Başakşehir'den Avrupa'da 8. galibiyet
Başkanlar birlik ve beraberlik için Başakşehir'de
Başkanlar birlik ve beraberlik için Başakşehir'de
Başakşehir-Kopenhag maçında koronavirüs tedbiri
Başakşehir-Kopenhag maçında koronavirüs tedbiri
İsrail ve Fransa'da koronavirüs nedeniyle eğitime ara verildi
İsrail ve Fransa'da koronavirüs nedeniyle eğitime ara verildi
Üniversitelerin tatil edilmesinin ardından otogarlarda yoğunluk başladı
Üniversitelerin tatil edilmesinin ardından otogarlarda yoğunluk başladı
KKTC'de ikinci koronavirüs vakası tespit edildi
KKTC'de ikinci koronavirüs vakası tespit edildi
Medipol Başakşehir, Kopenhag'ı 1-0 yendi
Medipol Başakşehir, Kopenhag'ı 1-0 yendi
Türk bilim insanları, koronavirüse karşı etkili olan 'oleuropein' maddesini farklı bir yöntemle elde etti
Türk bilim insanları, koronavirüse karşı etkili olan 'oleuropein' maddesini farklı bir yöntemle elde etti
Mustafa Cengiz'den koronavirüs açıklaması: Ortalık yangın yeri oldu
Mustafa Cengiz'den koronavirüs açıklaması: Ortalık yangın yeri oldu
Merih Demiral'dan koronavirüs açıklaması: Sağlığım gayet iyi, sizler de gerekli tedbirleri alın
Merih Demiral'dan koronavirüs açıklaması: Sağlığım gayet iyi, sizler de gerekli tedbirleri alın
Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City'de birkaç oyuncuda koronavirüs belirtisi görüldü
Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City'de birkaç oyuncuda koronavirüs belirtisi görüldü
Son Dakika: UEFA, tüm organizasyonların iptali için 17 Mart'ta ülke federasyonlarıyla toplantı yapacak
Son Dakika: UEFA, tüm organizasyonların iptali için 17 Mart'ta ülke federasyonlarıyla toplantı yapacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Hulusi Akar Donald Trump Abdülhamit Gül Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Nuray Sayarı Burcu Kıratlı Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Spor Adem Büyük Ünal Karaman Sergen Yalçın Ali Palabıyık Mehmet Kasapoğlu
Daha Fazla Avrupa Vatandaş Kopenhag Başakşehir
Şu an buradasınız: Ece Erken, sunuculuk yaptığı Söylemezsem Olmaz programından istifa etti - Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.3.2020 11:15:49. #1.15#