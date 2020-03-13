Ece Erken, sunuculuk yaptığı Söylemezsem Olmaz programından istifa etti Yasak aşk yaşadığı sevgilisine ait araçlara zarar verdiği görüntüler ortaya çıkan Ece Erken, sunuculuk yaptığı Söylemezsem Olmaz programından istifa etti. Erken, "Ben üçüncü bir şahıs olmadım. Benim psikolojim buna izin vermeyecek" diyerek canlı yayında işini bıraktığını söyledi.

Ece Erken, evli ve iki çocuk babası avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile aşk yaşamaya başladı. Son günlerde gündemden düşmeyen Ece Erken'in sevgilisinin evine giderek kapının önündeki araçların dikiz aynalarını kırdığı görüntüler ortaya çıktı. Kısa sürede tepkilerin odağı olan Ece Erken, bugün sunuculuk yaptığı programın canlı yayında istifa etti.

"ÇOK ÜZÜLDÜM, PSİKOLOJİM BOZULDU"

Uzun bir süredir Bircan Bali ile Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Söylemezsem Olmaz programda sunuculuk yapan Ece Erken, bugün çıktığı canlı yayında şunları söyledi: "Benim için çok zor bir gece oldu çünkü çok üzüldüm. Allah çok büyük gerçeklerin ortaya çıkacağını biliyorum. Hiç lafı uzatmayacağım; istifa etmem de istenmedi, şimdi siz öyle söylersiniz. Gerçekten tatile ihtiyacım var, yoruldum. Ben bir mücadele içerisinde değildim. Ben 3. şahıs hiçbir zaman olmadım. Tatile gidip kafayı dinleyeceğim. İstifa etmem istenmedi gerçekten herkes arkamda durdu. Psikolojim buna izin vermeyecek. Araba konusu hakkında hiçbir açıklama yapmayacağım. Bu program beni çok yordu ve yıprattı. Kendi çevremde gayet mutluyum. Yüzünü yere eğmeyecek bir evlat yetiştiriyorum. Beyaz TV ailesi bu zamana kadar yanımda olduğu için çok teşekkür ederim. Allah kötü niyetli herkesten bizi uzak tutsun."

SEVGİLİSİNİN ARABALARINA ZARAR VERDİ

Ece Erken, Fikret Orman'ın başkanlık döneminde Beşiktaş Spor Kulübü'nün hukuk işlerinden sorumlu yönetim kurulu üyeliğini yapan evli ve iki çocuk babası avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla aşk yaşamaya başladı. İlişkisini itiraf eden Ece, sevgilisinin 9 ay önce boşanma kararı aldığını ve eşiyle ayrı evlerde yaşamaya başladığını söyledi. Ancak Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun 15 yıldır evli olduğu Benan Mahmutyazıcıoğlu'nun yaklaşık 4 ay önce Instagram hesabından eşiyle sarmaş dolaş fotoğraflarını paylaştığı ortaya çıktı. İlişkisiyle gündemden düşmeyen Ece Erken'in son olarak sevgilisine ait olan araçların dikiz aynalarını kırdığı görüntüler sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Erken'in araçlara zarar verdiği videoları Instagram hesabından paylaşan Benan Mahmutyazıcıoğlu, Erken hakkında tedbir kararı aldırdı.