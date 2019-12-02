Ece Erken, oturmadığını iddia ettiği evine gelen faturayı görünce öfkeden deliye döndü
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Ece Erken, oturmadığını iddia ettiği evine gelen faturayı görünce öfkeden deliye döndü

Sunucu Ece Erken, bir buçuk aydır oturmadığını söylediği evine 602 TL elektrik faturası geldiğini öğrenince sinirden küplere bindi. Fatura bilgilerini Instagram hesabından paylaşan Erken "Nasıl bir enayi yerine konmaktır bu? Rezillik" diyerek sitem etti.

02.12.2019 15:08 | Son Güncelleme: 02.12.2019 15:18
Ece Erken, oturmadığını iddia ettiği evine gelen faturayı görünce öfkeden deliye döndü

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Söylemezsem Olmaz isimli programda sunuculuk yapan Ece Erken, gelen elektrik faturasıyla şoke oldu. Bir buçuk aydır oturmadığını iddia ettiği evine 602 TL fatura gelen Erken, hesabından elektrik dağıtım şirketine ateş püskürdü.

"REZİLLİK"

Sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlü isimlerin başında gelen Ece Erken, oturmadığını söylediği evine gelen elektrik faturasının bilgilerini paylaşarak "1.5 aydır oturmadığım eve gelen elektrik faturası! Nasıl bir enayi yerine konmaktır bu? Yazık ya! Rezillik..." dedi. Fatura bilgilerini bir de Instagram hesabının hikaye kısmında yayınlayan Erken "Oturmadığım ev! Dolayısıyla elektrik harcanmıyor, yönetim kapamış. Gelen fatura! Enayi yerine koymayın bizi, bu milleti" diyerek veryansın etti.


Haber Videosu: Ece Erken, oturmadığını iddia ettiği evine gelen faturayı görünce öfkeden deliye döndü
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