Ece Erken, oturmadığını iddia ettiği evine gelen faturayı görünce öfkeden deliye döndü
Sunucu Ece Erken, bir buçuk aydır oturmadığını söylediği evine 602 TL elektrik faturası geldiğini öğrenince sinirden küplere bindi. Fatura bilgilerini Instagram hesabından paylaşan Erken "Nasıl bir enayi yerine konmaktır bu? Rezillik" diyerek sitem etti.
Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Söylemezsem Olmaz isimli programda sunuculuk yapan Ece Erken, gelen elektrik faturasıyla şoke oldu. Bir buçuk aydır oturmadığını iddia ettiği evine 602 TL fatura gelen Erken, Instagram hesabından elektrik dağıtım şirketine ateş püskürdü.
"REZİLLİK"
Sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlü isimlerin başında gelen Ece Erken, oturmadığını söylediği evine gelen elektrik faturasının bilgilerini paylaşarak "1.5 aydır oturmadığım eve gelen elektrik faturası! Nasıl bir enayi yerine konmaktır bu? Yazık ya! Rezillik..." dedi. Fatura bilgilerini bir de Instagram hesabının hikaye kısmında yayınlayan Erken "Oturmadığım ev! Dolayısıyla elektrik harcanmıyor, yönetim kapamış. Gelen fatura! Enayi yerine koymayın bizi, bu milleti" diyerek veryansın etti.
Haber Videosu: Ece Erken, oturmadığını iddia ettiği evine gelen faturayı görünce öfkeden deliye döndü
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şimdimi aklınız başınıza geliyo?Cevap Yaz 3 3 Yayından Kaldır
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öde ne olmuş yani. kazandığına sayCevap Yaz 2 16 Yayından Kaldır
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Acaba kim kullandi bu eletrigiCevap Yaz 1 4 Yayından Kaldır
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burası türkiye böyle şeylere şaşırmayınCevap Yaz 14 Yayından Kaldır
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Kesin reklam amacli..Cevap Yaz 2 12 Yayından Kaldır