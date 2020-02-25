Ece Erken'le aşk yaşayan evli Şafak Mahmutyazıcıoğlu konuştu: Evliliğimin bitmesinde alakası yok
Evli ve iki çocuk babası avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile Ece Erken aşk yaşamaya başladı. Erken, sunuculuğunu yaptığı programda yasak aşk yaşamadığını söyledi. Matmutyazıoğlu'nun avukatı yaptığı açıklamada ise evliliğin bitmesinde 3. kişilerin alakası yoktur denildi.
Ünlü sunucu Ece Erken'in Beşiktaş Spor Kulübü'nün hukuk işlerinden sorumlu yönetim kurulu üyeliğini yapan aynı zamanda evli ve iki çocuk babası olan Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile aşk yaşamaya başladı. Sunuculuğunu yaptığı programda aşkını ilan eden Ece Erken'den sonra bir açıklamada Mahmutyazıcıoğlu'nun avukatından geldi.
CANLI YAYINDA İLİŞKİSİNİ İLAN ETTİ
Erken'in, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla birlikte olduğu ortaya çıkınca sunuculuk yaptığı Söylemezsem Olmaz programında açıklama yaparak "Ortada ne gizli ne de yasak bir şey yaşıyorum. Kısa bir zaman öncesine kadar sizlerle de paylaştım. İlişkimi çalışma arkadaşlarımdan aileme kadar herkes biliyor. Biz zaten birlikteliğimizi ortada yaşıyoruz" dedi.
"HUKUKİ SÜRECİN 3. KİŞİLERLE ALAKASI YOKTUR"
Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun, 15 yıllık eşi ve iki çocuğunun annesi Benan Hanım bu ilişkiyi öğrenince boşanma davası açtığı gündeme bomba gibi düştü. Yasak aşk söylentisiyle gündeme gelen Mahmutyazıcıoğlu avukatı aracılığıyla yaptığı açıklamada "Müvekkilim hakkında devam eden hukuki sürecin 3. kişilerle bir alakası yoktur ve gerçeği yansıtmamaktadır." ifadelerini kullandı.
Haber Videosu: Ece Erken'le aşk yaşayan evli Şafak Mahmutyazıcıoğlu konuştu: Evliliğimin bitmesinde alakası yok
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Eceyle ilgisi yok, demek onun için yuva yıkmaya değmez.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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bizeneeeeeeeeeeeeCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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REZİLLİKCevap Yaz 7 Yayından Kaldır
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Yapma Ece hanim sonu hic iyi olmuyor Ben cok yakin komsundan gordum aci cekersiniz hic bulasmayiniz.Cevap Yaz 9 Yayından Kaldır
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yıkılan yuvalar, yıkmasaydın ece, yuvasız kuşlar gibi olursun sende ece, . !!Cevap Yaz 10 Yayından Kaldır
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evli erkekler daha mı cazip geliyor anlamadımki yuva bozanın yuvası olmazCevap Yaz 18 Yayından Kaldır
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ECE ERKEN MİLLETİN YEDİ CEDDİ İLE İLGİLİ MAGAZİN ADI ALTINDA DEDİKODU YAPSIN. PROGRAMDA EVLİ Bİ ADAMLA BİRLİKTE OLAN KADIN HAKKINDA EVLİ ADAMLARLA NE İŞİN VAR DİYORDU KADINA KENDİSİ DE AYNI ŞEYİ YAPMIŞ. İNSAN0 SİZE BAKTIKÇA MİDESİ BULANIYORCevap Yaz 17 Yayından Kaldır
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Utanmazlar milleti haber yaparlar. kendileri evli barklı adamlarla takılırlarCevap Yaz 9 Yayından Kaldır
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Ahlaksızlığınızı meşru gösterdinizya size daha ne söylenir ki,zavallısınız o kadar işteCevap Yaz 6 Yayından Kaldır
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Bize ne. Ne haliniz varsa görün. Ikinizde meymenet suratlisiniz.Cevap Yaz 5 Yayından Kaldır