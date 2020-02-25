: Ece Erken'le aşk yaşayan evli Şafak Mahmutyazıcıoğlu konuştu: Evliliğimin bitmesinde alakası yok

25.02.2020 15:28 | Son Güncelleme: 25.02.2020 15:41

Ünlü sunucu Ece Erken'in Beşiktaş Spor Kulübü'nün hukuk işlerinden sorumlu yönetim kurulu üyeliğini yapan aynı zamanda evli ve iki çocuk babası olan Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile aşk yaşamaya başladı. Sunuculuğunu yaptığı programda aşkını ilan eden Ece Erken'den sonra bir açıklamada Mahmutyazıcıoğlu'nun avukatından geldi.

CANLI YAYINDA İLİŞKİSİNİ İLAN ETTİ

Erken'in, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla birlikte olduğu ortaya çıkınca sunuculuk yaptığı Söylemezsem Olmaz programında açıklama yaparak "Ortada ne gizli ne de yasak bir şey yaşıyorum. Kısa bir zaman öncesine kadar sizlerle de paylaştım. İlişkimi çalışma arkadaşlarımdan aileme kadar herkes biliyor. Biz zaten birlikteliğimizi ortada yaşıyoruz" dedi.

"HUKUKİ SÜRECİN 3. KİŞİLERLE ALAKASI YOKTUR"

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun, 15 yıllık eşi ve iki çocuğunun annesi Benan Hanım bu ilişkiyi öğrenince boşanma davası açtığı gündeme bomba gibi düştü. Yasak aşk söylentisiyle gündeme gelen Mahmutyazıcıoğlu avukatı aracılığıyla yaptığı açıklamada "Müvekkilim hakkında devam eden hukuki sürecin 3. kişilerle bir alakası yoktur ve gerçeği yansıtmamaktadır." ifadelerini kullandı.

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