: Ece Erken'in Instagram'daki sahte hesapları ifşa oldu

21.02.2020 21:26 | Son Güncelleme: 21.02.2020 21:38

Ekranların sevilen sunucusu Ece Erken'in popüler fotoğraf paylaşım programı Instagram ile imtihanı sürüyor.

Instagram hesabında 2.6 milyon takipçisi bulunan Ece Erken, 'Söylemezsem Olmaz' programında telefon ekranından bir görüntü göstermek isterken yanlışlıkla sahte hesaplarının bazılarının isminin görünmesine neden oldu.

'MACERACİ, SEZAİKK, ASKKK' GİBİ SAHTE HESAPLARI VAR

Orijinal hesabının altında 'maceraci, 'sezaikk', askkkkkk' gibi sahte hesapların olduğu görülen Ece Erken, sosyal medyanın da diline düştü.

Daha önce de fake hesap vakaları yaşayan ünlü sunucu Ece Erken, söz konusu görüntülerin ardından Twitter'da gündem oldu. Binlerce Twitter kullanıcısı 'Ece Erken' ve 'Ece Erken Fake' etiketleri altında binlerce paylaşım yaptı.

İşte o paylaşımlardan bazıları:

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