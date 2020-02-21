Ece Erken'in Instagram'daki sahte hesapları ifşa oldu
Daha önce de sahte hesap vakaları yaşayan ünlü sunucu Ece Erken'in, 'Söylemezsem Olmaz' programında telefon ekranından bir şey göstermek isterken Instagram'daki sahte hesapları göründü. Birden fazla fake hesabı olduğu göze çarpan Ece Erken, Twitter'da gündem oldu.
Ekranların sevilen sunucusu Ece Erken'in popüler fotoğraf paylaşım programı Instagram ile imtihanı sürüyor.
Instagram hesabında 2.6 milyon takipçisi bulunan Ece Erken, 'Söylemezsem Olmaz' programında telefon ekranından bir görüntü göstermek isterken yanlışlıkla sahte hesaplarının bazılarının isminin görünmesine neden oldu.
'MACERACİ, SEZAİKK, ASKKK' GİBİ SAHTE HESAPLARI VAR
Orijinal hesabının altında 'maceraci, 'sezaikk', askkkkkk' gibi sahte hesapların olduğu görülen Ece Erken, sosyal medyanın da diline düştü.
Daha önce de fake hesap vakaları yaşayan ünlü sunucu Ece Erken, söz konusu görüntülerin ardından Twitter'da gündem oldu. Binlerce Twitter kullanıcısı 'Ece Erken' ve 'Ece Erken Fake' etiketleri altında binlerce paylaşım yaptı.
İşte o paylaşımlardan bazıları:
Haber Videosu: Ece Erken'in Instagram'daki sahte hesapları ifşa oldu
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TÜRKİYENİN EN GÜZEL KADINICevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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TATLI KIZ SELAM..1 Yayından Kaldır
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Sen yenimi düştün buralara bebişim1 Yayından Kaldır
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Selam tatlım.:))))1 Yayından Kaldır
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Toroslardan selam sakaryalı hatun.Su kuşum benimCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır