Ece Erken'in Instagram'daki sahte hesapları ifşa oldu
Haberler » Magazin » Ece Erken'in Instagram'daki sahte hesapları ifşa oldu - Magazin

Ece Erken'in Instagram'daki sahte hesapları ifşa oldu

Daha önce de sahte hesap vakaları yaşayan ünlü sunucu Ece Erken'in, 'Söylemezsem Olmaz' programında telefon ekranından bir şey göstermek isterken Instagram'daki sahte hesapları göründü. Birden fazla fake hesabı olduğu göze çarpan Ece Erken, Twitter'da gündem oldu.

21.02.2020 21:26 | Son Güncelleme: 21.02.2020 21:38
Ece Erken'in Instagram'daki sahte hesapları ifşa oldu

Ekranların sevilen sunucusu 'in popüler fotoğraf paylaşım programı ile imtihanı sürüyor.

Instagram hesabında 2.6 milyon takipçisi bulunan Ece Erken, 'Söylemezsem Olmaz' programında telefon ekranından bir görüntü göstermek isterken yanlışlıkla sahte hesaplarının bazılarının isminin görünmesine neden oldu.

'MACERACİ, SEZAİKK, ASKKK' GİBİ SAHTE HESAPLARI VAR

Orijinal hesabının altında 'maceraci, 'sezaikk', askkkkkk' gibi sahte hesapların olduğu görülen Ece Erken, sosyal medyanın da diline düştü.

Daha önce de fake hesap vakaları yaşayan ünlü sunucu Ece Erken, söz konusu görüntülerin ardından Twitter'da gündem oldu. Binlerce Twitter kullanıcısı 'Ece Erken' ve 'Ece Erken Fake' etiketleri altında binlerce paylaşım yaptı.

İşte o paylaşımlardan bazıları:


Haber Videosu

: Ece Erken'in Instagram'daki sahte hesapları ifşa oldu
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI (5)

Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler