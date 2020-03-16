Ece Erken'i istifa ettiği Söylemezsem Olmaz'a Seda Akgül ve Seren Serengil getirildi
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Seren Serengil, Ece Erken, Magazin

Ece Erken'i istifa ettiği Söylemezsem Olmaz'a Seda Akgül ve Seren Serengil getirildi

Yasak aşk yaşadığı sevgilisine ait araçlara zarar verdiği görüntüler ortaya çıkan Ece Erken sunuculuk yaptığı Söylemezsem Olmaz programından istifa etti. Erken'in yerine ise Seda Akgül ve Seren Serengil getirildi.

16.03.2020 10:40 | Son Güncelleme: 16.03.2020 11:03
Ece Erken'i istifa ettiği Söylemezsem Olmaz'a Seda Akgül ve Seren Serengil getirildi

Ünlü sunucu Ece Erken, evli ve iki çocuk babası avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile aşk yaşamaya başladı. Erken, geçtiğimiz günlerde sevgilisine ait eve giderek arabalarının dikiz aynalarını parçaladı. Bu görüntülerin ortaya çıkmasıyla gündem olan Erken, işinden istifa etti. Erken'in yerine gelen isimler ise belli oldu.

ECE İSTİFA ETTİ

Uzun bir süredir Bircan Bali ile Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Söylemezsem Olmaz programda sunuculuk yapan Ece Erken, özel hayatıyla gündem gelmesinin ardından işinden istifa etti. Ekranlarda olmak istemeyen Erken, "Allah çok büyük, gerçeklerin ortaya çıkacağını biliyorum. Hiç lafı uzatmayacağım; istifa etmem de istenmedi, şimdi siz öyle söylersiniz. Gerçekten tatile ihtiyacım var, yoruldum. Ben bir mücadele içerisinde değildim. Ben 3. şahıs hiçbir zaman olmadım. Tatile gidip kafayı dinleyeceğim" diyerek işini bıraktı.

ECE GİTTİ SEREN VE SEDA GELDİ

Ece Erken'in istifa etmesiyle programda tek başına kalan Bircan Bali'ye ise Seren Serengil ve Seda Akgül eşlik edecek. Ekranların yeni üçlüsü, bugün ilk programlarını yaptı. Programın açılışını ise Seren Serengil yaptı.

NE OLMUŞTU?

Ece Erken, Fikret Orman'ın başkanlık döneminde Beşiktaş Spor Kulübü'nün hukuk işlerinden sorumlu yönetim kurulu üyeliğini yapan evli ve iki çocuk babası avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla aşk yaşamaya başladı. İlişkisini itiraf eden Ece, sevgilisinin 9 ay önce boşanma kararı aldığını ve eşiyle ayrı evlerde yaşamaya başladığını söyledi. Ancak Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun 15 yıldır evli olduğu Benan Mahmutyazıcıoğlu'nun yaklaşık 4 ay önce Instagram hesabından eşiyle sarmaş dolaş fotoğraflarını paylaştığı ortaya çıktı. İlişkisiyle gündemden düşmeyen Ece Erken'in son olarak sevgilisine ait olan araçların dikiz aynalarını kırdığı görüntüler sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Erken'in araçlara zarar verdiği videoları Instagram hesabından paylaşan Benan Mahmutyazıcıoğlu, Erken hakkında tedbir kararı aldırdı. Bu görüntülerin basın sızmasıyla açıklama yapanŞafak Mahmutyazıcıoğlu, Erken'i savundu. Kısa sürede tepki çeken Erken ise çalıştığı Beyaz TV'den istifa etti.

Ece Erken'i istifa ettiği Söylemezsem Olmaz'a Seda Akgül ve Seren Serengil getirildi

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Sunucu Ece Erken'i istifa ettiği Söylemezsem Olmaz'a Seda Akgül ve Seren Serengil getirildi

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