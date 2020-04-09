Evli sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile ayrılan Ece Erken'den itiraf: Geçmişi elimde Evli ve iki çocuk babası Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile yaşadığı aşkla tepki çeken ve bu sebepten işinden istifa eden Ece Erken, ilişkisini noktaladı. Erken'in ayrılık itirafında sevgilisi için "Geçmişi elimde" demesi ise kafa karıştırdı.

Evli ve iki çocuk babası avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile yasak aşk yaşadığı için gündemden düşmeyen Ece Erken, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla "Hatadan döndüm" diyerek ilişkisini noktaladığını söyledi.

İLİŞKİSİ İÇİN İŞİNDEN İSTİFA ETTİ

Ünlü sunucu Ece Erken, Fikret Orman'ın başkanlık döneminde Beşiktaş Spor Kulübü'nün hukuk işlerinden sorumlu yönetim kurulu üyeliğini yapan avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla aşk yaşadı. İlişkisini canlı yayında ilan eden Ece Erken, gelen tepkiler üzerine program sunduğu Beyaz TV'den istifa etti. Her fırsatta ilişkisinin arkasında olduğunu söyleyen Erken, Instagram hesabından ilişkisini bitirdiğini söyledi.

"AYRILDIM, GEÇMİŞİ ELİMDE"

Sevgilisi ve karısının yaşadığı eve giderek araçlara zarar verdiği görüntüleri ortaya çıkan ve günlerce konuşulan Ece Erken, Instagram hesabının hikaye kısmından yaptığı paylaşımda "Herkes kendi önünü süpürsün ben hatalıydım hatamdan döndüm" dedi. Erken bir takipçisine de "Yuva yıkmadım ayrıldım ve o rahatlıkla söylüyorum daha acı. Geçmişi elimde şuan" yanıtını verdi.