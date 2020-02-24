Ece Erken, evli olan Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile aşk yaşadığını itiraf etti
Ünlü sunucu Ece Erken'in Beşiktaş Spor Kulübü'nün hukuk işlerinden sorumlu yönetim kurulu üyeliğini yapan aynı zamanda evli ve iki çocuk babası olan Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile aşk yaşamaya başladı. İlişkisini itiraf eden Erken, "Ortada yasak bir şey yok, herkes biliyor" dedi.
Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Söylemezsem Olmaz isimli programda sunuculuk yapan bir çocuk annesi Ece Erken'in Beşiktaş Spor Kulübü'nün hukuk işlerinden sorumlu yönetim kurulu üyeliğini yapan avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla birlikte olduğu ortaya çıktı. Erken, magazin gündemine bomba gibi düşen ilişkisi hakkında da ilk kez konuştu.
"BİRLİKTELİĞİMİZİ ORTADA YAŞIYORUZ"
Evli ve iki çocuk babası olan Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eşi, Ece Erken'le olan ilişkiyi öğrenince boşanma davası açtı. Hakkında çıkan yasak aşk haberlerine dair Söylemezsem Olmaz programında açıklama yapan Ece Erken kendisini savundu. Erken yeni ilişkisi hakkında "Ortada ne gizli ne de yasak bir şey yaşıyorum. Kısa bir zaman öncesine kadar sizlerle de paylaştım. İlişkimi çalışma arkadaşlarımdan aileme kadar herkes biliyor. Biz zaten birlikteliğimizi ortada yaşıyoruz" dedi.
Haber Videosu: Ece Erken, evli olan Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile aşk yaşadığını itiraf etti
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Evli çocuklu adamla ortada her şeyi yaşadığını marifetmiş gibi söylüyorsun. O adamın çocukları kadar başına taş düşşün iffet, ar, namus, ahlaki değer kalmamı. birde bbu tip insanları ekrana milletin karşısına çıkarıyorlar. Kanal eğer bu kadını çıkarı sa bir daha izlemem o kanalı. zaten izlemiyorum dünyanın en gereksiz şeyi tv''yi. . .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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genişlik bile genleşik kalır yanınızdaCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Hadi ECE , ŞAŞIRT BİZİ, PARASIZ YAKIŞIKLI BİR DELİKANLIYLA GÖRELİM SENİ. !!!! DOLDUR KUMBARANI, AZ VAKTİN KALDI, FARKINDASIN DİMİ.Cevap Yaz 10 Yayından Kaldır
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AHLAK BEKÇİLERİNE BAK SENCevap Yaz 8 5 Yayından Kaldır
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Bu kadar rahatlıkta ne bileyim, çivisi çıktı memleketin.Cevap Yaz 6 Yayından Kaldır
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TV. PROĞRAMINDA, BİZLERE NUTUK ÇEKEN, BU AHLAK BEKÇİSİNE BAKIN HELEE. . BU TİPLERDEN KORKACAKSIN BE GÜLÜM. . !Cevap Yaz 26 Yayından Kaldır
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Yasak bişey yokmuş. Senin yol geçen hanı halin normal yani. .Cevap Yaz 18 Yayından Kaldır
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bu kadında ne meraklıymış evli erkeklere. çocukluğumn sarı şekeri mavişi doğru düzgün birini bulamadı kendini ziyan ettiCevap Yaz 16 1 Yayından Kaldır
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aferim ne demişler büyük lokma ye ama büyük konuşma tükürdüğünü yalamışsınCevap Yaz 3 Yayından Kaldır