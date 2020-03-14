Ebru Şancı, evli biriyle aşk yaşayan Ece Erken'e sert çıktı: Koronadan daha tehlikeli
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Ebru Şancı, evli biriyle aşk yaşayan Ece Erken'e sert çıktı: Koronadan daha tehlikeli

Eski manken Ebru Şancı, evli bir adamla aşk yaşadığı için gündemden düşmeyen Ece Erken için "Evli çiftler için koronadan daha tehlikeli sarı şeker" yorumunu yaparak herkesi şaşkına çevirdi.

14.03.2020 15:55 | Son Güncelleme: 14.03.2020 16:10
Ebru Şancı, evli biriyle aşk yaşayan Ece Erken'e sert çıktı: Koronadan daha tehlikeli

Bir çocuk annesi Ece Erken, evli ve iki çocuk babası avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile aşk yaşamaya başladı. Geçtiğimiz günlerde yaşadığı bir olaya sinirlenen Erken, sevgilisine ait olan araçların dikiz aynalarını parçaladı. Son günlerde gündemden düşmeyen Ece'ye en sert yorum da eski manken Ebru Şancı'dan geldi.

"KORONADAN DAHA TEHLİKELİ"

Şimdilerde üçüncü bebeğine hamile olan Ebru Şancı, sosyal medya hesabından evlilik bitiren kadın gözüyle bakılan Ece Erken için "Evli çiftler için koronadan daha tehlikeli sarı şeker" yorumunu yaptı. Şancı bu yorumu destekleyenlerin yanı sıra tepki gösterenler de oldu.

NE OLMUŞTU?

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun 15 yıldır evli olduğu Benan Mahmutyazıcıoğlu, geçtiğimiz gün Instagram hesabından Ece Erken evlerine gelerek araçlarına zarar verdiği anların görüntülerini paylaştı. Benan Hanım aynı zamanda Ece Erken hakkında tedbir kararı aldırdı.

Görüntülerin ortaya çıkmasıyla açıklama yapan Şafak Mahmutyazıcıoğlu ise sevgilisi Ece Erken'e sahip çıkarak "Şikayetçi değilim canı sağ olsun" dedi. Ece Erken ise ortaya çıkan görüntülerinin ardından "Psikolojim el vermiyor, program beni çok yordu" diyerek sunuculuk yaptığı Beyaz TV'de istifa etti.

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Haber Yorumları (1)
HATA: Para ahiretnizi bitirdi hala uyanmadiniz yazik
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