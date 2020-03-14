Ebru Şancı, evli biriyle aşk yaşayan Ece Erken'e sert çıktı: Koronadan daha tehlikeli Eski manken Ebru Şancı, evli bir adamla aşk yaşadığı için gündemden düşmeyen Ece Erken için "Evli çiftler için koronadan daha tehlikeli sarı şeker" yorumunu yaparak herkesi şaşkına çevirdi.

Bir çocuk annesi Ece Erken, evli ve iki çocuk babası avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile aşk yaşamaya başladı. Geçtiğimiz günlerde yaşadığı bir olaya sinirlenen Erken, sevgilisine ait olan araçların dikiz aynalarını parçaladı. Son günlerde gündemden düşmeyen Ece'ye en sert yorum da eski manken Ebru Şancı'dan geldi.

"KORONADAN DAHA TEHLİKELİ"

Şimdilerde üçüncü bebeğine hamile olan Ebru Şancı, sosyal medya hesabından evlilik bitiren kadın gözüyle bakılan Ece Erken için "Evli çiftler için koronadan daha tehlikeli sarı şeker" yorumunu yaptı. Şancı bu yorumu destekleyenlerin yanı sıra tepki gösterenler de oldu.