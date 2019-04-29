Ebru Şancı, Cinsel Organını Açtığı Söylenen Kerimcan Durmaz'ı Topa Tuttu

Eski model Ebru Şancı, Kanal D ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına konuk oldu. Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz'ın bir uçağın tuvaletinde cinsel organını gösterdiği iddia edildi. Konu hakkında konuşan Ebru Şancı, Kerimcan'ı topa tuttu.

"AHLAKSIZLIK"

Canlı yayında Kerimcan Durmaz'ın görüntüleriyle ilgili konuşan Ebru Şancı, "Ahlaksızlık. Bana göre çocuk tecavüzcüsüyle bu aynı, eşdeğer. Sapık sapıktır kardeşim. Bana göre tecavüzcü ile bu ahlaksız eşdeğerdir. Özrü kabahatinden büyük. Türk halkını salak yerine koyuyor. Ya sessiz kal ya da 'Ben eşeklik ettim' de.

"KERİMCAN'LA KIZIMI AYNI EVDE BIRAKMAM"

Kerimcan'ı evine alanlar düşünsün benim alnım ak. Hiçbir samimiyetim yok zaten. Ben bununla kız evladımı aynı evde bırakmam evime de almam."