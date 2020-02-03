Ebru Şancı, çekirge yiyen Eda Taşpınar'a sert çıktı: Zıkkımın kökünü yesin
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Ebru Şancı, çekirge yiyen Eda Taşpınar'a sert çıktı: Zıkkımın kökünü yesin

Eski model Ebru Şancı, Meksika tatilinde bir tabak dolusu çekirge yiyen Eda Taşpınar'a "Zıkkımın kökünü yesin" diyerek tepki gösterdi.

03.02.2020 15:25 | Son Güncelleme: 03.02.2020 15:25
Ebru Şancı, çekirge yiyen Eda Taşpınar'a sert çıktı: Zıkkımın kökünü yesin

Futbolcu Alpaslan Öztürk ile evli olan ve geçtiğimiz günlerde 3. kez anne olacağını duyuran , çekirge yiyen manken 'a tepki gösterdi.

BİR TABAK ÇEKİRGE YEDİ

Ünlü ikoncan Eda Taşpınar, tatil yapmak için 'ya gitti. Aktif olarak kullandığı Instagram hesabından paylaştığı cesur pozlarıyla adından söz ettiren Taşpınar, bu sefer de yemek zevkiyle gündeme geldi. Dünyanın koronavirüsüyle mücadele ettiği şu günlerde bir tabak dolusu çekirge yiyen Eda Taşpınar bu anları sosyal medya hesabından paylaşınca tepki yağdı.

"ZIKKIMIN KÖKÜNÜ YESİN"

Dobralığıyla tanınan ve şimdilerde üçüncü bebeğine hamile olan eski model Ebru Şancı, Taşpınar'ın paylaşımına sessiz kalamadı. Çekirge dolu tabağı görünce sinirlenen Şancı, "Zıkkımın kökünü yesin" diyerek tepki gösterdi.

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