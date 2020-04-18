Ebru Şallı, oğlunun mezarının başından ayrılamadı
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Ebru Şallı, Magazin

Ebru Şallı, oğlunun mezarının başından ayrılamadı

Yaklaşık bir yıldır lenfoma tedavisi gören oğlunu kaybetmenin büyük üzüntüsünü yaşayan Ebru Şallı'nın mezar başına oturup hüngür hüngür ağladığı fotoğraf karesi yürekleri dağladı.

18.04.2020 10:44 | Son Güncelleme: 18.04.2020 10:46
Ebru Şallı, oğlunun mezarının başından ayrılamadı

Ebru Şallı'nın yaklaşık bir yıldır lenfoma tedavisi gören 9 yaşındaki oğlu Pars hayatını kaybetti. Pars, dün Kilyos'ta son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede eşinin desteğiyle güçlükle ayakta durduğu gözlenen Ebru Şallı'nın oğlunun mezarının başına oturup ağladığı fotoğraf ise herkesi derinden sarstı.

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