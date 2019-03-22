Ebru Şallı ile Aşk Yaşayan Uğur Akkuş, Eski Eşine Açtığı Tazminat Davasını Kaybetti
Ebru Şallı ile evlilik hazırlığında olan Uğur Akkuş, Gonca Akkuş ve Seren Serengil'in de olduğu kişilere karşı açtığı davayı kaybetti. 10 bin TL tazminat talep eden Akkuş'un davasını mahkeme dün görülen duruşmada reddetti.
Eski manken Ebru Şallı ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Uğur Akkuş; Seren Serengil ve gazeteci Cengiz Semercioğlu'nun sunduğu 'Duymayan Kalmasın' isimli programa telefonla bağlanan eski eşinin kendisine ilişkin sözleri üzerine dava açtı.
EVLİYKEN EBRU ŞALLI İLE BİRLİKTE OLDU
Yayında, Gonca Akkuş, eşi Uğur Akkuş'un kendisi ile evli olduğu süreçte Ebru Şallı ile birlikte olduğunu, çocuklarını kendisine göstermediğini açıkladı.
10 BİN TL TALEP ETTİ
Hürriyet'in haberine göre, 10 bin TL manevi tazminat talepli davanın davalıları arasında Serengil, Semercioğlu'nun yanı sıra Gonca Akkuş ve televizyon kanalı da yer aldı.
DAVADA KARAR ÇIKTI
İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davada dün karar çıktı. Dünkü duruşmada, Uğur Akkuş'un avukatı, müvekkilinin kişilik haklarına saldırıldığını öne sürerek davanın kabulüne karar verilmesini istedi.
Davalı vekilleri ise, yayına konu ifadelerin gündemde olan bir konuya ilişkin olduğuna işaret ederek, davanın reddine karar verilmesi talep edildi.
TAZMİNAT TALEBİNİ REDDETTİ
Mahkeme, tarafların savunmalarını aldıktan sonra kararını verdi. Mahkeme, Akkuş'un tazminat talepli davanın reddine karar verdi. Anılan karara Akkuş'un 2 haftalık süre içinde itiraz hakkı bulunuyor.
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bunların rezillikleri ortadayken yarın ölüncede dua etmeye kalkışanlara yazıklar olsun.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Ebru yuva yıkmada diplomalı bunu alan adamda midesiz iyi uymuşlar şu suratlara bak ikisinde kşr.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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KENDİ KARISI DAHA GÜZELCevap Yaz Yayından Kaldır
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bu ebru şallı ne kadar iğrenç bir insan ya hep yuva yıkıyor insanaların ahını alıyor adamalr da midesiz sırf güzel kadın diye buna kendını kaptırıyorCevap Yaz 4 Yayından Kaldır