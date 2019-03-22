Ebru Şallı ile Aşk Yaşayan Uğur Akkuş, Eski Eşine Açtığı Tazminat Davasını Kaybetti

Eski manken Ebru Şallı ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Uğur Akkuş; Seren Serengil ve gazeteci Cengiz Semercioğlu'nun sunduğu 'Duymayan Kalmasın' isimli programa telefonla bağlanan eski eşinin kendisine ilişkin sözleri üzerine dava açtı.

EVLİYKEN EBRU ŞALLI İLE BİRLİKTE OLDU

Yayında, Gonca Akkuş, eşi Uğur Akkuş'un kendisi ile evli olduğu süreçte Ebru Şallı ile birlikte olduğunu, çocuklarını kendisine göstermediğini açıkladı.

10 BİN TL TALEP ETTİ

Hürriyet'in haberine göre, 10 bin TL manevi tazminat talepli davanın davalıları arasında Serengil, Semercioğlu'nun yanı sıra Gonca Akkuş ve televizyon kanalı da yer aldı.

DAVADA KARAR ÇIKTI

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davada dün karar çıktı. Dünkü duruşmada, Uğur Akkuş'un avukatı, müvekkilinin kişilik haklarına saldırıldığını öne sürerek davanın kabulüne karar verilmesini istedi.

Davalı vekilleri ise, yayına konu ifadelerin gündemde olan bir konuya ilişkin olduğuna işaret ederek, davanın reddine karar verilmesi talep edildi.

TAZMİNAT TALEBİNİ REDDETTİ

Mahkeme, tarafların savunmalarını aldıktan sonra kararını verdi. Mahkeme, Akkuş'un tazminat talepli davanın reddine karar verdi. Anılan karara Akkuş'un 2 haftalık süre içinde itiraz hakkı bulunuyor.