Ebru Polat ve Betül Demir'den korkutan İstanbul depremiyle ilgili paylaşım!

Ebru Polat ve Betül Demir'den korkutan İstanbul depremiyle ilgili paylaşım!

İstanbul Silivri açıklarında yaşanan iki ayrı deprem yürekleri ağızlara getirdi. Şarkıcı Ebru Polat ve Betül Demir, sosyal medya hesaplarından korkularını dile getirdiler.

24.09.2019 11:26

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre Marmara Denizi'nde iki deprem meydana geldi. İlk deprem Avcılar açıklarında 2.5 şiddeti ile kaydedilirken ikinci deprem ise Silivri açıklarında 4.7 şiddetinde yaşandı.

Çok sayıda vatandaş sosyal medyada 'Deprem oldu' paylaşımında bulundu. Paniğe neden olan depremle ilgili şarkıcı Ebru Polat ve Betül Demir'den de paylaşım geldi.

"ALLAH BETERİNDEN KORUSUN"

Polat, "Depremi bir tek ben hissetmişim sanırım" derken Betül Demir, "32. katta iyi sallandım Allah beterinden korusun" paylaşımını yaptı.

MAL VE CAN KAYBI YOK

Vatandaşların panik yaşadığı deprem, İstanbul'un çoğu ilçesinde hissedilirken can ve mal kaybının yaşanmadığı öğrenildi.

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YORUMLAR (13)

  • ASDAS:
    korkunun ecele faydası yok :d 32. katta olsa zemin katta olsa ünlü ünsüz farketmiyor herkes ona göre yaşasın
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  • BU NE ŞİMDİ.:
    haber başlığına bak. deprem güzel şarkıcıyı 32. katta sallamış. hiç şöyle bi başlık gördünüzmü. deprem asgari ücretli 5 çocuklu garibanı gece konduda sallamadı, adeta yerle bir etti. gariban asgari ücretli şimdi bir dilim ekmeğe muhtaç sokakta kaldı. bi de böyle yazın, bakam kaç kişi ilgilencek. ulan ne günlere kaldık beee.
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  • ASDAS:
    günahkar derken bile günaha giriyorsun :d sen sanki sütten çıkmış akkaşıksın, sokak etekli kadın görünce salyasını akıtan tiplerden birisisin sende burada gelmiş öleceksiniz diyorsun sanki kendin ölmeyeceksin :d ekleri düzgün kullanmayı öğren boş
    2 1 Yayından Kaldır
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