Ebru Gürsoy kimdir? Ebru Gürsoy biyografisi!

Galatasaray Kulübü yöneticilerini programında konuk eden GS TV spikeri Ebru Gürsoy'un kim olduğu merak konusu oldu. Ebru Gürsoy kimdir? Ebru Gürsoy kaç yaşında, nereli? Ebru Gürsoy hayatı ve biyografisi nedir?

Galatasaray Kulübü yöneticilerini programında konuk eden GS TV spikeri Ebru Gürsoy'un kim olduğu merak konusu oldu. Ebru Gürsoy kimdir? Ebru Gürsoy kaç yaşında, nereli? Ebru Gürsoy hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

EBRU GÜRSOY KİMDİR?

Ebru Gürsoy, 20 Ocak 1980 yılında İstanbul'da doğdu. Eğitim hayatına İstanbul Kültür Koleji'nde başlayan Gürsoy, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde Radyo, TV ve Sinema eğitimi aldı.

Ebru Gürsoy, ekranlara ilk adımını Uğur Dündar'ın operatörlüğünü yaptığı Arena programında 1999 ve 2002 yılları arasında staj yaparak attı. Takip eden dönemlerde ise Spor haberleri sunuculuğu, oyunculuk, spikerlik ve dergi yazarlığı gibi faaliyetlerle uğraşarak kariyerine devam etti. 2012 yılı Ebru Gürsoy için deyim yerindeyse altın yıl oldu. 2010-2013 yılları arasında Lig TV'de haber spikerliği yapan Gürsoy, 2012 yılında "En İyi Kadın Spor Spikeri" ödülüne layık görüldü.

Daha önce de GS TV'de çalışan Ebru Gürsoy 2017'de, "Gönül verdiğim takıma geri döndüm." ifadelerine yer vererek koyu bir Galatasaray taraftarı olduğunun altını tekrar çizdi.