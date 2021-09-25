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Ebru Destan kimdir? Ebru Destan hayatı ve biyografisi! Ebru Destan kaç yaşında, nereli?

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Ebru Destan kimdir? Ebru Destan hayatı ve biyografisi! Ebru Destan kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Ebru Destan, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Ebru Destan hakkında merak edilenler. Ebru Destan hayatı ve biyografisi. Ebru Destan kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Ebru Destan merak konusu oldu. İşte Ebru Destan hakkında merak edilen Ebru Destan kimdir, Ebru Destan hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

EBRU DESTAN KİMDİR?

Doğum tarihi: 24 Eylül 1977 Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

Kaç yaşında: 44 yıl yaşında Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Nereli: İzmir,

Boy: 1,76 m

Manken olarak çalışma hayatına başlayan Ebru Destan, mankenliği bıraktıktan sonra şarkıcılığa başladı. Sözümü Yemedim adlı ilk albümünü, 2005 yılında Seyhan Müzik etiketiyle çıkardı. Albümün adı; yıllar önce bir albüm çıkaracağını söylemesine rağmen, bir türlü albümü çıkaramamasına bir göndermedir. Albümün çıkış parçası "Tokat" ile müzik listelerinde başarı sağladı. İki yıl aradan sonra ikinci albümü Ayrılık Soğuk İklim yayınlandı. Albümde yayınlanan "Boyfriend" şarkısı büyük başarı sağladı. 2008 yılında Ayrılık Soğuk İklim albümünü "Bu Konu Kapandı" şarkısıyla beraber "3 Vakte Kadar" adıyla tekrar piyasaya sürdü. 2017 yılında uzun bir aradan sonra oyunculuğa geri döndü ve Cennet'in Gözyaşları dizisinde "Özlem" karakterini canlandırdı.

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