Ebru Destan kimdir? Ebru Destan kaç yaşında, nereli? Ebru Destan evli mi?

Ebru Destan, bir dönem televizyon ekranlarında sıklıkla karşılaştığımız isimlerden biridir. Ünlü oyuncu, şarkıcı ve manken Ebru Destan 24 Eylül 1977 tarihinde dünyaya geldi. İşte Mankenlikten sonra şarkıcılığa adım atan ve bir dönem oyunculuk yapan Destan ile ilgili bilgiler Güzelliği ve oyunculuğuyla çok merak edilen Ebru Destan kimdir, kaç yaşında? Ebru Destan'ın eşi kimdir?